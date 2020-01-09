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9 січня • оновлено в 17:51
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"Зеленій" енергетиці передбачили гучну перемогу над атомною: названо терміни

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Вартість енергії в Україні може значно впасти з 2030 року завдяки створенню поновлюваних джерел. На той час "зелена" енергія зможе конкурувати з іншими типами генерації.

Про це в своєму блозі на сайті Energy Club повідомив глава Департаменту поновлюваних джерел енергії і альтернативних видів палива Державного агентства з питань енергоефективності та енергозбереження Юрій Шафаренко. За його словами, створення об'єктів альтернативної енергетики є внеском країни в її майбутнє.

"Зеленій" енергетиці передбачили гучну перемогу над атомною: названо терміни

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Україна повністю перейде на "зелену енергію": експерти назвали терміни

"Об'єкти "зеленої" енергетики, які зараз створюють в Україні, вже через 10 років почнуть конкурувати з будь-якою іншою енергетикою, включаючи атомну. Сонце і вітер є невичерпним основним ресурсом, який можна добувати з незначними операційним витратами, тому з 2030 року вартість електроенергії може сильно впасти", – впевнений експерт.

За словами Шафаренко, зараз енергетична стратегія і національний план відновлюваної енергетики України ставлять в якості основної мети довести рівень відновлюваної енергетики до 11% від загального рівня енергоринку країни в 2020 році, і 25% в 2035 році. При цьому експерт підкреслює, що поставлена задача є здійсненною, хоча ще два роки тому "це було неможливо".

"Це взагалі не проблема, враховуючи ті темпи розвитку, які ми спостерігаємо. І, мені здається, що нам потрібно переглядати цю стратегію і збільшувати відсоток на користь поновлюваних джерел енергії. На це нам необхідно приблизно 20 млрд євро", – підкреслив Шафаренко.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в 2020 році уряд України планує виділити 1,6 млрд грн на стимулювання енергоефективності та 400 млн грн на "теплі кредити" для населення.

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Автор
Алекс Шухарт
Особа
Юрій Шафаренко
Місце
Україна
Теги
Green Oboz Альтернативна енергетика відновлювальна енергія
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
"Объекты "зеленой" энергетики, которые сейчас создают в Украине..." Это какие? Кизяк что ли? Вот он почти бесплатный, а другие "объекты" покупать надо, да и окупаются они лет 30.. Но рагули хавают - 10 лет терпеть осталось ведь. Да и где поймаешь этого Юрий Шафаренко через 10 лет?
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Судоплатов Павел
Судоплатов Павел
даже ежели во всём мире электроэнергия будет бесплатной , то только одни селяне будут платить за неё втридорога....патамушта нелохи ! слава украини !
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