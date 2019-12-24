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24 грудня • оновлено в 13:24
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У США розробили екологічні батареї, які зможуть відновлювати пошкодження

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Інженери з США створили матеріал для батарей, який може відновлюватися після пошкодження. Його також можна переробити без використання агресивних хімікатів або високих температур.

За даними дослідників з Університету Іллінойсу, створений ними твердий полімерний електроліт має унікальні властивості, передає агентство XinhuaNet. Експерти окремо відзначили його здатність до переробки мінімальними зусиллями.

Ілюстрація

Ілюстрація

redd.it

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Створений дослідниками матеріал при нагріванні стає більш жорстким, що дозволяє мінімізувати проблему з дендритами (структурами, здатним викликати загоряння і навіть вибух). У звичайних батареях дендрити є відкладеннями літію, які вростають в електроліт акумулятора і з часом можуть викликати замикання.

Автори винаходу стверджують, що їхній матеріал в результаті нагрівання і подальшого пошкодження здатний відновлювати свою структуру і провідність, що робить його поновлюваним. Дослідники вивчили властивості матеріалу і відзначили його високий потенціал, однак визнали, що потрібно провести чимало досліджень і доробок, перш ніж його можна буде використовувати в загальнодоступних батареях.

Крім того, автори наукової роботи також підкреслили екологчность матеріалу, який для переробки не потребує спеціального обладнання, небезпечних хімікатів і дорогих технологій.

"Більшості полімерів потрібні сильні кислоти і високі температури, щоб зруйнуватися. Наш матеріал розчиняється у воді при кімнатній температурі, що робить його дуже енергоефективним і екологічно чистим", – заявив професор матеріалознавства та інженерних розробок університету Крістофер Еванс.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як в США вчені з компанії IBM розробили акумулятор на основі матеріалів, отриманих з морської води.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
США
Теги
Green Oboz Екологія відновлювальна енергія
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