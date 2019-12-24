У США розробили екологічні батареї, які зможуть відновлювати пошкодження

Інженери з США створили матеріал для батарей, який може відновлюватися після пошкодження. Його також можна переробити без використання агресивних хімікатів або високих температур.

За даними дослідників з Університету Іллінойсу, створений ними твердий полімерний електроліт має унікальні властивості, передає агентство XinhuaNet. Експерти окремо відзначили його здатність до переробки мінімальними зусиллями.

Ілюстрація redd.it

Створений дослідниками матеріал при нагріванні стає більш жорстким, що дозволяє мінімізувати проблему з дендритами (структурами, здатним викликати загоряння і навіть вибух). У звичайних батареях дендрити є відкладеннями літію, які вростають в електроліт акумулятора і з часом можуть викликати замикання.

Автори винаходу стверджують, що їхній матеріал в результаті нагрівання і подальшого пошкодження здатний відновлювати свою структуру і провідність, що робить його поновлюваним. Дослідники вивчили властивості матеріалу і відзначили його високий потенціал, однак визнали, що потрібно провести чимало досліджень і доробок, перш ніж його можна буде використовувати в загальнодоступних батареях.

Крім того, автори наукової роботи також підкреслили екологчность матеріалу, який для переробки не потребує спеціального обладнання, небезпечних хімікатів і дорогих технологій.

"Більшості полімерів потрібні сильні кислоти і високі температури, щоб зруйнуватися. Наш матеріал розчиняється у воді при кімнатній температурі, що робить його дуже енергоефективним і екологічно чистим", – заявив професор матеріалознавства та інженерних розробок університету Крістофер Еванс.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як в США вчені з компанії IBM розробили акумулятор на основі матеріалів, отриманих з морської води.

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