В США разработали экологические батареи, которые смогут восстанавливать повреждения

Инженеры из США создали материал для батарей, который может восстанавливаться после повреждения. Его также можно переработать без использования агрессивных химикатов или высоких температур.

По данным исследователей из Университета Иллинойса, созданный ими твердый полимерный электролит обладает уникальными свойствами, передает агентство XinhuaNet. Эксперты отдельно отметили его способность к переработка минимальными усилиями.

Иллюстрация redd.it

Созданный исследователями материал при нагревании становится более жестким, что позволяет минимизировать проблему с дендритами (структурами, способным вызвать возгорание и даже взрыв). В обычных батареях дендриты являются отложениями лития, которые врастают в электролит аккумулятора и со временем могут вызвать замыкание.

Авторы изобретения утверждают, что созданный ими материал в результате нагревания и последующего повреждения способен восстанавливать свою структуру и проводимость, что делает его возобновляемым. Исследователи изучили свойства материала и отметили его высокий потенциал, однако признали, что потребуется провести немало исследований и доработок, прежде чем его можно будет использовать в общедоступных батареях.

Кроме того, авторы научной работы также подчеркнули экологчность материала, который для переработки не требует специального оборудования, опасных химикатов и дорогостоящих технологий.

"Большинству полимеров требуются сильные кислоты и высокие температуры, чтобы разрушиться. Наш материал растворяется в воде при комнатной температуре, что делает его очень энергоэффективным и экологически чистым", – заявил профессор материаловедения и инженерных разработок университета Кристофер Эванс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как в США ученые из компании IBM разработали аккумулятор на основе материалов, полученных из морской воды.

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