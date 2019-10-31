Зарядка електрокара за 10 хвилин: вчені створили новий тип акумуляторів

Дослідники із США створили новий тип літій-іонних акумуляторів, які дозволять заряджати електромобілі за 10 і менше хвилин.

Про це повідомляє Vice. За словами вчених з університету Пенсильванії, акумулятор можна буде "поповнити на 320 км" за 10 хвилин при збереженні 2500 циклів зарядки, що еквівалентно більш ніж 800 тис. кілометрів за весь термін служби батареї.

Електрична заправка для електрокарів

Дослідники зазначають, що їхня розробка зробить електромобілі конкурентоспроможнішими у порівнянні з бензиновими авто. Крім того, новий тип акумуляторів практично не відрізняється за ціною від класичних аналогів, що також позитивно відіб'ється на популярності електрокарів.

Вчені змогли також вирішити основну проблему сучасних акумуляторів, через яку вони часом плавляться та вибухають. Для цього довелося використати нікель, який дозволив акумулятору уникати температурних стрибків і витримувати високу температуру протягом 10-20 хвилин – цього вистачить для швидкої зарядки.

"Незалежно від того, чи будете ви "заправляти" свій електрокар влітку в Аризоні чи взимку у Вісконсині, батарея завжди заряджається при температурі +60 градусів за Цельсієм. Наш підхід вперше робить процес зарядки електромобіля по-справжньому незалежним від погоди і регіону", – заявив співавтор і асистент-дослідник групи вчених Сяо-Гуан Янг.

Вчений висловив упевненість, що відкриття його групи стане "революційним" і з часом повністю змінить ставлення до електрокарів. Він також анонсував подальшу роботу в цьому напрямку.

"Що стосується майбутніх досліджень, ми прагнемо скоротити час зарядки з 10 хвилин до 5-ти. Якщо ми досягнемо цієї амбітної мети, зарядка електромобіля стане буквально рівносильна заправці бензинової машини", – наголосив учений.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як винахідники у Китаї створили мініатюрний акумулятор, який зможе зберігати до 80% заряду за температур до -40 градусів за Цельсієм.

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