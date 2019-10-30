Зможе працювати в космосі: вчені винайшли крихітний акумулятор

Вчені в Китаї створили мініатюрний акумулятор, який зможе зберігати до 80% заряду при температурах до -40 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на статтю вчених з інституту фізики Далянского університету в журналі Nano Energy. Видання зазначає, що дослідники змогли здійснити прорив завдяки використанню твердого вуглецю і фосфат літій-ванадію.

xinhua.com

"Наша мета – розробити всесезонну батарею, яка буде дешевою, але при цьому зможе забезпечити високу надійність і безпеку для споживчих товарів. Це був безпрецедентний підхід, однак ми змогли довести, що він працює", – заявив провідний дослідник Сонг Зіхай.

Ідея створити акумулятор, який зможе витримувати наднизькі несправні акумулятори, не є новою. Зараз такі батареї використовують в Арктиці та в космічних програмах. Однак через системи обігріву та громіздку ізоляцію такі елементи живлення зазвичай займають дуже багато місця. Тому існуючі розробки не підходять для використання в смартфонах або електромобілях.

Китайські вчені "пішли на хитрість", зазначає дослідник. Вони замінили м'який графіт в літієвій батареї, і замінили його твердим вуглецем, який відрізняється високою стійкістю до холоду.

"Однак твердий вуглець викликав швидке виснаження іонів літію, які служили агентом, що несе електричний потік в батареї. Група вчених вирішила використовувати композитний матеріал, фосфат літій-ванадію. Ідея принесла плоди без збільшення ризику загоряння або вибуху", – відзначає видання.

Однак технологія все ще далека від використання в промислових масштабах, підкреслюють вчені. Створена батарея занадто мала для будь-яких реальних виробів, і для її розширення будуть потрібні деякі "інноваційні інженерні рішення", резюмують дослідники.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповів, як вчені повідомили, що органічні сонячні батареї можуть витримати більше 10 років роботи на навколоземній орбіті під впливом високих рівнів радіації.

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