Головна Новини
28 грудня • оновлено в 10:10
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електротранспорт

У Росії з'явиться перший вітчизняний електромобіль: названо дату продажів

412
Читати матеріал російською

Компанія Zetta анонсувала початок продажів першого створеного в Росії електромобіля City Module 1 на першу половину 2020 року.

Про це повідомляє РусАргумент. Орієнтовно виробник збирається продавати електрокар за ціною в $7 тис.

Російський електромобіль Zetta

Російський електромобіль Zetta

autocentre.ua

Новини
Ердоган провів випробування першого турецького електромобіля: фото й відео

Розробка бюджетного авто з компактними розмірами (довжина 3 м, ширина 1,6 м, висота 1,6 м) ведеться як мінімум з 2017 року. Компанія стверджує, що в авто поміститься чотири людини, проте аналітики впевнені, що другий ряд підійде тільки для дітей через розміри.

Російський електромобіль Zetta

Російський електромобіль Zetta

motor1.com

Електромобіль оснащено електродвигунами в маточинах кожного колеса. Базова версія отримала движки потужністю 46 кінських сил.

"Літня і зимова перевірка показала, що асинхронні двигуни можуть витримувати динамічні навантаження на дорозі і мають досить високий крутний момент – до 30 Нм/кг. Вони стійкі до хімічних речовин, пилу, воді і т. Д. Все колеса підключені до єдиної системи управління, яка має ABS і ESP", – заявив Денис Щуровський, генеральний директор Zetta.

Російський електромобіль Zetta

Російський електромобіль Zetta

motor1.com

У компанії також стверджують, що змогли розробити свій власний блок батарей і систему управління ними для City Module 1. Це дозволяє скоротити час зарядки на 30% відсотків завдяки мінімізації періоду балансування, відзначають в керівництві компанії.

При цьому розробники обіцяють оснастити авто запасом ходу в 200 км. Його максимальна швидкість орієнтовно складе 120 км/год.

Керівництво Zetta планує щорічно виробляти до 15 тис. електромобілів в Тольятті. Близько 10 тис. з них будуть відправляти на експорт.

Російський електромобіль Zetta

Російський електромобіль Zetta

motor1.com

"Автомобіль повністю розроблено вітчизняними фахівцями. До теперішнього часу транспортний засіб знаходиться на фінальній стадії сертифікації, після чого стартує його продаж у Росії. Новинка Zetta отримає ряд передових технологій, які до сих пір не використовувалися в жодній з раніше випущених модифікацій", – відзначає видання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Росії електромобіль "Монарх" не доїхав до власної презентації, причому згодом журналісти взагалі висловили сумніви в його існуванні.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Електротранспорт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
Росія
Тег
електромобілі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги