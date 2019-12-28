У Росії з'явиться перший вітчизняний електромобіль: названо дату продажів

Компанія Zetta анонсувала початок продажів першого створеного в Росії електромобіля City Module 1 на першу половину 2020 року.

Про це повідомляє РусАргумент. Орієнтовно виробник збирається продавати електрокар за ціною в $7 тис.

Російський електромобіль Zetta autocentre.ua

Розробка бюджетного авто з компактними розмірами (довжина 3 м, ширина 1,6 м, висота 1,6 м) ведеться як мінімум з 2017 року. Компанія стверджує, що в авто поміститься чотири людини, проте аналітики впевнені, що другий ряд підійде тільки для дітей через розміри.

Російський електромобіль Zetta motor1.com

Електромобіль оснащено електродвигунами в маточинах кожного колеса. Базова версія отримала движки потужністю 46 кінських сил.

"Літня і зимова перевірка показала, що асинхронні двигуни можуть витримувати динамічні навантаження на дорозі і мають досить високий крутний момент – до 30 Нм/кг. Вони стійкі до хімічних речовин, пилу, воді і т. Д. Все колеса підключені до єдиної системи управління, яка має ABS і ESP", – заявив Денис Щуровський, генеральний директор Zetta.

Російський електромобіль Zetta motor1.com

У компанії також стверджують, що змогли розробити свій власний блок батарей і систему управління ними для City Module 1. Це дозволяє скоротити час зарядки на 30% відсотків завдяки мінімізації періоду балансування, відзначають в керівництві компанії.

При цьому розробники обіцяють оснастити авто запасом ходу в 200 км. Його максимальна швидкість орієнтовно складе 120 км/год.

Керівництво Zetta планує щорічно виробляти до 15 тис. електромобілів в Тольятті. Близько 10 тис. з них будуть відправляти на експорт.

Російський електромобіль Zetta motor1.com

"Автомобіль повністю розроблено вітчизняними фахівцями. До теперішнього часу транспортний засіб знаходиться на фінальній стадії сертифікації, після чого стартує його продаж у Росії. Новинка Zetta отримає ряд передових технологій, які до сих пір не використовувалися в жодній з раніше випущених модифікацій", – відзначає видання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Росії електромобіль "Монарх" не доїхав до власної презентації, причому згодом журналісти взагалі висловили сумніви в його існуванні.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!