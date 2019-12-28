Головна Новини
28 грудня • оновлено в 05:32
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електротранспорт

Ердоган провів випробування першого турецького електромобіля: фото і відео

810
Читати матеріал російською

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів випробування електромобіля від компанії TOGG, який став першим вітчизняним електричним авто.

Про це повідомляє видання AutoBlog. Очікується, що перша серійна версія електрокара потрапить на ринок у 2022 році.

Електромобіль TOGG

Електромобіль TOGG

motor1.com

Новини
Tesla варто хвилюватися? У Китаї почали виробництво потужних електрокарів

На даний момент відомо, що електромобіль отримає автопілот 3 рівня, можливість бездротового оновлення прошивки по повітрю і сумісність з мережами 5G. Також авто обіцяють обладнати "голографічним помічником", який буде використовувати алгоритми стеження за очима.

Електромобіль TOGG

Електромобіль TOGG

motor1.com

Виробник стверджує, що платформа, на якій побудовано електричний кросовер, була розроблена в Туреччині. Автором дизайну автомобіля став екс-шеф-дизайнер Peugeot, Daimler і Volkswagen Мюрат Гюнак.

Електромобіль TOGG

Електромобіль TOGG

motor1.com

Під час проведення тестів Ердоган сам сів за кермо електрокроссовера, після чого заявив, що цей день є для Туреччини історичним. За його словами, виробництво власних автомобілів для країни, в якій їх давно не випускали, стало втіленням мрії в реальність.

Електромобіль TOGG

Електромобіль TOGG

motor1.com

Ердоган також пообіцяв, що до 2022 року по всій Туреччині буде налагоджена інфраструктура для заряджання акумуляторів електромобілів.

Електромобіль TOGG

Електромобіль TOGG

motor1.com

Повідомляється, що інвестиції в проект з виробництва електромобілів складуть $22 млрд. Всього щорічно планують створювати до 175 тис. електрокарів п'яти моделей, 30 тис. з яких зобов'язалася закуповувати держава.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у Росії електромобіль "Монарх" не доїхав до власної презентації, причому згодом журналісти взагалі висловили сумніви в його існуванні.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Електротранспорт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
Туреччина
Теги
електромобілі Green Oboz
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги