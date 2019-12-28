Ердоган провів випробування першого турецького електромобіля: фото і відео

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів випробування електромобіля від компанії TOGG, який став першим вітчизняним електричним авто.

Про це повідомляє видання AutoBlog. Очікується, що перша серійна версія електрокара потрапить на ринок у 2022 році.

Електромобіль TOGG motor1.com

На даний момент відомо, що електромобіль отримає автопілот 3 рівня, можливість бездротового оновлення прошивки по повітрю і сумісність з мережами 5G. Також авто обіцяють обладнати "голографічним помічником", який буде використовувати алгоритми стеження за очима.

Електромобіль TOGG motor1.com

Виробник стверджує, що платформа, на якій побудовано електричний кросовер, була розроблена в Туреччині. Автором дизайну автомобіля став екс-шеф-дизайнер Peugeot, Daimler і Volkswagen Мюрат Гюнак.

Електромобіль TOGG motor1.com

Під час проведення тестів Ердоган сам сів за кермо електрокроссовера, після чого заявив, що цей день є для Туреччини історичним. За його словами, виробництво власних автомобілів для країни, в якій їх давно не випускали, стало втіленням мрії в реальність.

Електромобіль TOGG motor1.com

Ердоган також пообіцяв, що до 2022 року по всій Туреччині буде налагоджена інфраструктура для заряджання акумуляторів електромобілів.

Електромобіль TOGG motor1.com

Повідомляється, що інвестиції в проект з виробництва електромобілів складуть $22 млрд. Всього щорічно планують створювати до 175 тис. електрокарів п'яти моделей, 30 тис. з яких зобов'язалася закуповувати держава.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у Росії електромобіль "Монарх" не доїхав до власної презентації, причому згодом журналісти взагалі висловили сумніви в його існуванні.

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