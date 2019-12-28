В России появится первый отечественный электромобиль: названа дата продаж

Компания Zetta анонсировала начало продаж первого созданного в России электромобиля City Module 1 на первую половину 2020 года.

Об этом сообщает РусАргумент. Ориентировочно производитель собирается продавать электрокар по цене в $7 тыс.

Российский электромобиль Zetta autocentre.ua

Разработка бюджетного электрокара с компактными размерами (длина 3 м, ширина 1,6 м, высота 1,6 м) ведется как минимум с 2017 года. Компания утверждает, что в авто поместится четыре человека, однако аналитики уверены, что второй ряд подойдет только для детей из-за размеров.

Российский электромобиль Zetta motor1.com

Электромобиль оснащен электродвигателями в ступицах каждого колеса. Базовая версия получила движки мощностью 46 лошадиных сил.

"Летняя и зимняя проверка показала, что асинхронные двигатели могут выдерживать динамические нагрузки на дороге и имеют довольно высокий удельный крутящий момент – до 30 Нм/кг. Они устойчивы к химическим веществам, пыли, воде и т. д. Все колёса подключены к единой системе управления, которая имеет ABS и ESP", – заявил Денис Щуровский, генеральный директор Zetta.

Российский электромобиль Zetta motor1.com

В компании также утверждают, что смогли разработать свой собственный блок батарей и систему управления ими для City Module 1. Это позволяет сократить время зарядки на 30% процентов благодаря минимизации периода балансировки, отмечают в руководстве компании.

При этом разработчики обещают оснастить авто запасом хода в 200 км. Его максимальная скорость ориентировочно составит 120 км/ч.

Руководство Zetta планирует ежегодно производить до 15 тыс. электромобилей в Тольятти. Около 10 тыс. из них будут отправлять на экспорт.

Российский электромобиль Zetta motor1.com

"Автомобиль полностью разработан отечественными специалистами. К настоящему времени транспортное средство находится на финальной стадии сертификации, после чего стартуют продажи в России. Новинка Zetta получит ряд передовых технологий, которые до сих пор не использовались ни в одной из ранее выпущенных модификаций", – отмечает издание.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в России электромобиль "Монарх" не доехал до собственной презентации, причем впоследствии журналисты вообще высказали сомнения в его существовании.

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