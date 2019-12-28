В России появится первый отечественный электромобиль: названа дата продаж

Компания Zetta анонсировала начало продаж первого созданного в России электромобиля City Module 1 на первую половину 2020 года.
Об этом сообщает РусАргумент. Ориентировочно производитель собирается продавать электрокар по цене в $7 тыс.
Российский электромобиль Zetta
autocentre.ua
Разработка бюджетного электрокара с компактными размерами (длина 3 м, ширина 1,6 м, высота 1,6 м) ведется как минимум с 2017 года. Компания утверждает, что в авто поместится четыре человека, однако аналитики уверены, что второй ряд подойдет только для детей из-за размеров.
Российский электромобиль Zetta
motor1.com
Электромобиль оснащен электродвигателями в ступицах каждого колеса. Базовая версия получила движки мощностью 46 лошадиных сил.
"Летняя и зимняя проверка показала, что асинхронные двигатели могут выдерживать динамические нагрузки на дороге и имеют довольно высокий удельный крутящий момент – до 30 Нм/кг. Они устойчивы к химическим веществам, пыли, воде и т. д. Все колёса подключены к единой системе управления, которая имеет ABS и ESP", – заявил Денис Щуровский, генеральный директор Zetta.
Российский электромобиль Zetta
motor1.com
В компании также утверждают, что смогли разработать свой собственный блок батарей и систему управления ими для City Module 1. Это позволяет сократить время зарядки на 30% процентов благодаря минимизации периода балансировки, отмечают в руководстве компании.
При этом разработчики обещают оснастить авто запасом хода в 200 км. Его максимальная скорость ориентировочно составит 120 км/ч.
Руководство Zetta планирует ежегодно производить до 15 тыс. электромобилей в Тольятти. Около 10 тыс. из них будут отправлять на экспорт.
Российский электромобиль Zetta
motor1.com
"Автомобиль полностью разработан отечественными специалистами. К настоящему времени транспортное средство находится на финальной стадии сертификации, после чего стартуют продажи в России. Новинка Zetta получит ряд передовых технологий, которые до сих пор не использовались ни в одной из ранее выпущенных модификаций", – отмечает издание.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в России электромобиль "Монарх" не доехал до собственной презентации, причем впоследствии журналисты вообще высказали сомнения в его существовании.
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