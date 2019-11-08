Вчені з MIT разом з Lamborghini створили матеріал для виробництва "суперакумуляторів"

Компанія Lamborghini запатентувала новий матеріал для створення надпотужних суперконденсаторів, які будуть використовувати при створенні електричного гіперкара Terzo Millennio.

Про це йдеться в заяві пресслужби компанії. У повідомленні наголошується, що розробка проходила у співпраці зі вченими з Массачусетського технологічного інституту (MIT).

Концепт гіперкара Lamborghini Terzo Millennio twitter.com/Lamborghini_NB

Три роки тому Lamborghini розпочала співпрацю з кафедрами хімії та машинобудування MIT. Завдяки цьому дослідники змогли синтезувати новий матеріал, заснований на концепції метал-органічних каркасних структур (MOF).

Електрокар Lamborghini Terzo Millennio twitter.com/Lamborghini_NB

Електрокар Lamborghini Terzo Millennio twitter.com/Lamborghini_NB

Електрокар Lamborghini Terzo Millennio twitter.com/Lamborghini_NB

Молекулярна структура цього сімейства матеріалів робить його ідеальним кандидатом для виробництва суперконденсаторів майбутнього з високими експлуатаційними характеристиками, відзначають в компанії. Використання матеріалів цього типу дозволить в два рази збільшити щільність зберігання енергії в іоністорах (акумуляторах високої міцності з надмалою ступеню деградації).

Електрокар Lamborghini Terzo Millennio twitter.com/Lamborghini_NB

Електрокар Lamborghini Terzo Millennio twitter.com/Lamborghini_NB

"Іоністори нового типу стануть кращим рішенням для високопродуктивних розробок в автоспорті завдяки своїм винятковим характеристикам потужності і довговічності. За своїми параметрами вони перевершать всі інші пристрої, доступні на ринку", – йдеться в повідомленні.

Електрокар Lamborghini Terzo Millennio twitter.com/Lamborghini_NB

Електрокар Lamborghini Terzo Millennio twitter.com/Lamborghini_NB

Електрокар Lamborghini Terzo Millennio twitter.com/Lamborghini_NB

Співпраця з MIT також дозволила створити прототип акумулятора з високою геометричною адаптивностью і конструктивною міцністю. Це дозволить інтегрувати його в силову структуру кузова майбутнього електричного гіперкара Lamborghini Terzo Millennio.

Електрокар Lamborghini Terzo Millennio twitter.com/Lamborghini_NB

Електрокар Lamborghini Terzo Millennio twitter.com/Lamborghini_NB

Електрокар Lamborghini Terzo Millennio twitter.com/Lamborghini_NB

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як дослідники з США створили новий тип літій-іонних акумуляторів, які дозволять заряджати електромобілі за 10 і менше хвилин.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!