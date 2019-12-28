Эрдоган провел испытания первого турецкого электромобиля: фото и видео

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел испытания электромобиля от компании TOGG, который стал первым отечественным электрическим авто.

Об этом сообщает издание AutoBlog. Ожидается, что первая серийная версия электрокара попадет на рынок в 2022 году.

Электромобиль TOGG motor1.com

На данный момент известно, что электромобиль получит автопилот 3 уровня, возможность беспроводного обновления прошивки по воздуху и совместимость с сетями 5G. Также авто обещают оборудовать "голографическим помощником", который будет использовать алгоритмы слежения за глазами.

Электромобиль TOGG motor1.com

Производитель утверждает, что платформа, на которой построен электрический кроссовер, была разработана в Турции. Автором дизайна автомобиля стал экс-шеф-дизайнер Peugeot, Daimler и Volkswagen Мюрат Гюнак.

Электромобиль TOGG motor1.com

Во время проведения тестов Эрдоган сам сел за руль электрокроссовера, после чего заявил, что этот день является для Турции историческим. По его словам, производство собственных автомобилей для страны, в которой их давно не выпускали, стало воплощением мечты в реальность.

Электромобиль TOGG motor1.com

Эрдоган также пообещал, что к 2022 году по всей Турции будет налажена инфраструктура для подзарядки аккумуляторов электромобилей.

Электромобиль TOGG motor1.com

Сообщается, что инвестиции в проект по производству электромобилей составят $22 млрд. Всего в год будет производиться до 175 тысяч автомобилей пяти моделей, 30 тысяч из которых обязалось закупать государство.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в России электромобиль "Монарх" не доехал до собственной презентации, причем впоследствии журналисты вообще высказали сомнения в его существовании.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал