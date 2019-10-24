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24 жовтня • оновлено в 16:37
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В Україні запланували тотальну електромобілізацію: як це буде

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Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанов, які знімають обмеження на купівлю електромобілів і гібридних авто для державних органів.

Про це йдеться на сайті Міністерства енергетики та захисту довкілля України. За даними відомства, зміни були внесені до постанов Кабміну №332 від 4 квітня 2001 року та №1399 від 26 грудня 2011 року.

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Уточнюється, що для України електрокари матимуть як екологічний, так і економічний ефект, оскільки "дозволять відмовитися від використання імпортованих енергоносіїв на користь виробленої електроенергії". Поступове збільшення їхньої кількості сприятиме зменшенню викидів вуглецю, поліпшенню екологічної ситуації та підвищенню енергетичної безпеки України, впевнені в Міненергетики.

Зараз у кожного відомства є можливість придбати автомобілі в межах певних умов. Для міністерств – це щонайбільше 1,2 млн гривень, для центральних органів виконавчої влади – 900 тис. гривень. Але існує обмеження за кількістю – одне авто на установу.

В уряді постановили, що в разі купівлі за рахунок міністерства або відомства електрокара/гібрида, це обмеження може не застосовуватися. Також зазначається, що ухвалені рішення спрямовані на дотримання умов ратифікованої Україною Паризької кліматичної угоди.

В Україні запланували тотальну електромобілізацію: як це буде

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, як у Росії заявили, що кількість електромобілів в Україні зростає нібито через спроби позбутися енергетичної залежності від Кремля.

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Тема
Електротранспорт
Місце
Україна Київ
Теги
електромобілі Green Oboz Кабінет Міністрів України
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