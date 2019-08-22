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Британцям запропонували новий революційний спосіб купівлі авто

1.9т Читати матеріал російською

У Лондоні поставили автомат з продажу автомобілів, який пропонує покупцям електромобіль Renault Zoe.

Як пише Motor, купити авто можна в декілька кліків, і судячи з опису, не складніше, ніж банку Coca-Cola.

Суть пропозиції в тому, щоб позбавити покупця необхідності їхати в автосалон, а найголовніше — від контакту з дилером.

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Автомат з продажу Renault Zoe прямо посеред Лондона

Автомат з продажу Renault Zoe прямо посеред Лондона

Motor

Клієнти часто скаржаться на нав'язливість продавців і те, що вартість покупки може бути значно вищою зазначеної в ціннику спочатку. Тут же це виключено.

Ціна є прозорою, а покупець може спокійно і без тиску з боку персоналу вивчити всі можливі опції і цінові варіації. Ідеальне рішення для тих, хто не любить торгуватися і вважає за краще спілкуватися з комп'ютером, а не з людиною.

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Купити електромобіль у декілька кліків

Купити електромобіль у декілька кліків

Motor

Раніше OBOZREVATEL писав, що українські водії зможуть замовляти номерні знаки для своїх авто онлайн. Завдяки цьому українцям більше не потрібно по декілька разів ходити в сервісний центр МВС і стояти в чергах.

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Теми
електрокари ринок автомобілів
Місце
Великобританія
Теги
Green Oboz електромобілі авто
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