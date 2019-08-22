Британцам предложили новый революционный способ покупки машин

В Лондоне поставили автомат по продаже машин, который предлагает покупателям электромобиль Renault Zoe.

Как пишет Motor, купить авто можно в несколько кликов, и судя по описанию, не сложнее, чему банку Coca-Cola.

Суть предложения в том, чтобы избавить покупателя от необходимости ехать в автосалон, а самое главное, от контакта с дилером.

Автомат по продаже Renault Zoe прямо посреди Лондона Motor

Клиенты часто жалуются на навязчивость продавцов и на то, что цена покупки может быть существенно выше указанной в ценнике изначально. Тут же это исключено.

Цена является прозрачной, а покупатель может спокойно и без давления со стороны персонала изучить все возможные опции и ценовые вариации. Идеальное решение для тех кто не любит торговаться и предпочитает общаться с компьютером, а не с человеком.

Купить электромобиль в пару кликов Motor

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинские водители смогут заказывать номерные знаки для своих машин онлайн. Благодаря этому украинцам больше не нужно по нескольку раз ходить в сервисный центр МВД и стоять в очередях.

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