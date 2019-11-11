1000 кілометрів на одному заряді: в Китаї показали серійний електрокар на спирті

Компанія Gumpert Aiways Automobile в Шанхаї анонсувала серійну версію свого електричного суперкара Nathalie, який працює на метанольному (спиртовому) паливному елементі.

Про це повідомляє Electrive. Інженери компанії стверджують, що електромобіль з метаноловою системою зможе проїхати близько 1000 кілометрів на одному заряді, причому заправка буде відбуватися протягом трьох хвилин (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Електрокар RG Nathalie https://www.electrive.com

За даними компанії, встановлений в авто паливний елемент перетворить один літр метанолу в дві кіловат-години (кВт⋅год) електроенергії. Таким чином, в 70-літровому баку потенційно може зберігатися 140 кВт⋅год тягового струму, ще 70 кВт⋅год зберігається в батареї. При загальній потужності 210 кВт⋅год заявлений діапазон повинен становити 1000 кілометрів, що в результаті призведе до загального споживання в 21 кВт⋅год на 100 кілометрів.

"Я хотів побудувати електромобіль, який не зупинився б, і тепер це зроблено", – заявив головний інженер компанії Роланд Гумперт під час презентації. За його словами, перші серійні автомобілі обмеженої серії Nathalie "First Edition" повинні бути поставлені влітку 2020 року. До цього серійна модель з'явиться на автосалоні в Женеві в березні.

Метанольний паливний елемент буде наданий компанією Blue World Technologies. Раніше обидві компанії підписали договір про співпрацю, завдяки якому в 2021 році також очікується поява електричного позашляховика U5 від Aiways з метанольним паливним елементом.

"Класична схема роботи електромобіля мені не підходить, оскільки вона змушує мене заряджатися кожні 200-300 кілометрів. Це суперечить моїм принципам свободи. Зараз з повною заправкою метанолу я можу проїхати цілих 600 кілометрів. А якщо я їду в економічному режимі, то запас ходу досягає 1200 кілометрів. Чому жоден з виробників не придумав нічого подібного? Я в подиві. Напевно, просто мало думали", – стверджував Гумберт на презентації концепткару RG Nathalie в 2018 році.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, як глава компанії Tesla Ілон Маск назвав дату анонса електричного кіберпікапа Cyber Truck і запропонував "готувати валідол". Спочатку електрокар повинні були показати публіці влітку, проте дату вирішили перенести.

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