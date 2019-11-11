1000 километров на одном заряде: в Китае показали серийный электрокар на спирте

Компания Gumpert Aiways Automobile в Шанхае анонсировала серийную версию своего электрического суперкара Nathalie, который работает на метанольном (спиртовом) топливном элементе.

Об этом сообщает Electrive. Инженеры компании утверждают, что электромобиль с метаноловой системой сможет проехать около 1000 километров на одном заряде, причем заправка будет происходить в течение трех минут (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Электрокар RG Nathalie https://www.electrive.com

По данным компании, установленный в авто топливный элемент преобразует один литр метанола в два киловатт-часа (кВт⋅ч) электроэнергии. Таким образом, в 70-литровом баке потенциально может храниться 140 кВт⋅ч тягового тока, еще 70 кВт⋅ч хранится в батарее. При общей мощности 210 кВт⋅ч заявленный диапазон должен составлять 1000 километров, что в результате приведет к общему потреблению в 21 кВт⋅ч на 100 километров.

"Я хотел построить электромобиль, который не остановился бы, и теперь это сделано", – заявил главный инженер компании Роланд Гумперт во время презентации. По его словам, первые серийные автомобили ограниченной серии Nathalie "First Edition" должны быть поставлены летом 2020 года. До этого серийная модель появится ​​на автосалоне в Женеве в марте.

Метанольный топливный элемент будет предоставлен компанией Blue World Technologies. Ранее обе компании подписали договор о сотрудничестве, благодаря которому в 2021 году также ожидается появление электрического внедорожника U5 от Aiways с метанольным топливным элементом.

"Классическая схема работы электромобиля мне не подходит, поскольку она вынуждает меня заряжаться каждые 200-300 километров. Это противоречит моим принципам свободы. Сейчас с полной заправкой метанола я могу проехать целых 600 километров. А если я еду в экономичном режиме, то запас хода достигает 1200 километров. Почему ни один из производителей не придумал ничего подобного? Я в недоумении. Наверное, просто мало думали", – утверждал Гумберт на презентации концепткара RG Nathalie в 2018 году.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, как глава компании Tesla Илон Маск назвал дату анонса электрического киберпикапа Cyber Truck и предложил "готовить валидол". Изначально электрокар должны были показать публике летом, однако дату решили перенести.

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