У США раптово збанкрутувала велика сонячна станція

У США сонячна теплова електростанція Crescent Dunes потужністю 110 МВт була зупинена після того, як втратила останнього клієнта.

Про це повідомляє Bloomberg. Свого часу в геліотермальний проект інвестували близько $1 млрд, включаючи кредити від держави.

Сонячна теплова електростанція Crescent Dunes bloomberg.com

Будівництво сонячної станції Crescent Dunes геліотермального типу станції почалося в 2011 році: розробники планували, що об'єкт буде виробляти електроенергію 24 години на добу. Крім того, вважалося, що завдяки системі зберігання теплової енергії в розплавленій солі станція зможе постачати енергію навіть у пікові години.

Нагадаємо, під час роботи геліотермальній станції дзеркала, які розташовано по колу, фокусують концентрований пучок сонячного світла на тепловому елементі (посудині з водою або сіллю) в центрі об'єкта.

Об'єкт було введено в експлуатацію у вересні 2015 року, проте вже в жовтні 2016 року його довелося зупинити через протікання резервуара з розплавленою сіллю. Відновити виробництво електроенергії вдалося тільки в липні 2017 року.

У 2019 електростанція втратила єдиного клієнта-покупця енергії, компанію NV Energy, яка дорікала Crescent Dunes в недостатній надійності і нездатності забезпечити поставку необхідних обсягів електроенергії. В результаті цієї втрати об'єкт було зупинено.

Зараз заборгованість станції перед державою оцінюється в $737 млн. Керівництво об'єкта шукає покупця, який зможе реанімувати станцію, або розібрати.

Крім того, станція по суті стала жертвою наукового прогресу: на початку 2010-х років, коли проект тільки створювався, фотоелектрична генерація була майже в 4 рази дорожча за геліотермальну. Сьогодні ж ціна фотоелектричної генерації стала в 3-4 рази дешевше.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Heliogen заявила про створення унікального методу, який дозволить підвищити потужність сонячних електростанцій.

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