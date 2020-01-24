Енергія сонця: в Катарі встановили світовий рекорд ціни на світло

У Катарі енергетичний конгломерат KAHRAMAA встановив світовий рекорд за вартістю кіловата відновлюваної енергії сонця на рівні $0,01567 (приблизно 38 копійок).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби організації. У концерні відзначили, що підсумкова ціна, яка стала "найнижчою в світі", допомогла йому обійти інших гравців енергетичного ринку Катару.

Сонячні панелі pv-magazine.com

Після того, як стало відомо, що в Катарі побудують сонячну електростанцію Аl Kharsaah потужністю 800 МВт, яка забезпечить 10% всієї необхідної для країни електрики, відразу кілька компаній подали заявки на покупку електроенергії. В результаті переможцем було визнано консорціум KAHRAMAA, в який увійшли нафтогазовий концерн Total, японський концерн Marubeni і компанія Siraj Energy.

Згідно з підписаною угодою, концерн купуватиме електроенергію протягом 25 років. Спочатку KAHRAMAA подавала заявку на ціну $0,01745 (або 43 копійки) за кВт*год, проте підсумкова ціна склала $0,01567 (приблизно 38 копійок), що стало новим світовим рекордом по зниженню ціни сонячної енергії.

Варто зазначити, що попередній рекорд ($ 0,017 або 42 копійки за кВт*год) було встановлено в листопаді 2019 року в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як французька компанія Technique Solaire Group запустила в Індії сонячну електростанцію потужністю 27 МВт і рекордно низьким тарифом.

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