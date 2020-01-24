Энергия солнца: в Катаре установили мировой рекорд цены на свет

В Катаре энергетический конгломерат KAHRAMAA установил мировой рекорд по стоимости киловатта возобновляемой энергии солнца на уровне $0,01567 (примерно 38 копеек).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации. В концерне отметили, что итоговая цена, которая стала "самой низкой в мире", помогла ему обойти других игроков энергетического рынка Катара.

Солнечные панели pv-magazine.com

После того, как стало известно, что в Катаре построят солнечную электростанцию ​​Аl Kharsaah мощностью 800 МВт, которая обеспечит 10% всего необходимого для страны электричества, сразу несколько компаний подали заявки на покупку электроэнергии. В результате победителем был признан консорциум KAHRAMAA, в который вошли нефтегазовый концерн Total, японский концерн Marubeni и компания Siraj Energy.

Согласно подписанному договору, концерн будет покупать электроэнергию в течение 25 лет. Изначально KAHRAMAA подавала заявку на цену $0,01745 (или 43 копейки) за кВт*ч, однако итоговая цена составила $0,01567 (примерно 38 копеек), что стало новым мировым рекордом по снижению цены солнечной энергии.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд ($0,017 или 42 копейки за кВт*ч) был установлен в ноябре 2019 года в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как французская компания Technique Solaire Group запустила в Индии солнечную электростанцию мощностью 27 МВт и рекордно низким тарифом.

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