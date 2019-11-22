В Україну можуть залучити мільярдні інвестиції: як це стане можливим

Успіх будь-якого бізнесу залежить від основного питання – де знайти дешеві фінансові ресурси. І українцям тут не потрібно винаходити велосипед. На західних ринках капіталу – бум "зелених" облігацій. Що ж це за фінансовий інструмент, і чи є у нього майбутнє в Україні – розбирався OBOZREVATEL.

Що таке "зелені" облігації?

Для початку найголовніше, "зелені" облігації фактично нічим не відрізняються від інших видів облігацій в нашій країні. Це – цінні папери, борговий інструмент з фіксованим доходом, де, і це основне – все залучені кошти йдуть на реалізацію "зелених" проектів - розвиток альтернативної енергетики, енергоефективність та захист навколишнього середовища.

Хто їх випускає?

За інформацією експерта в області залучення "зеленого" фінансування Станіслава Дубко:

"Якщо перші" зелені "облігації в Європі і США випускали великі міжнародні фінансові установи, то сьогодні ситуація змінилася - емітентами виступають також компанії, муніципалітети, локальні банки, а також спеціалізовані державні установи. Апетит інвесторів у всьому світі до вкладень в екологічно чисті проекти стрімко росте, і це змушує багатьох потенційних емітентів цінних паперів задуматися про випуск саме "зелених" облігацій ".

"Зелені" облігації популярні на західних ринках капіталу vitainternational.media

Як йдуть справи за кордоном?

Вперше "зелені" облігації випустив Європейський інвестиційний банк в 2007 році. Основна ідея полягала в тому, що всі надходження були спрямовані на проекти по захисту навколишнього середовища. До 2013 року зелені облігації були в деякому роді "нішевим" продуктом. З 2013 року на ринку зелених облігацій спостерігається значне зростання, а також підвищений інтерес з боку інституційних інвесторів. За даними Climate Bonds Initiative, випуск зелених облігацій зріс з $ 3 млрд в 2012 році до рекордних $ 167 млрд в 2018 році.

Що відбувається в Україні?

З 2018 року почалася активна робота над запуском внутрішнього ринку "зелених" облігацій в Україні.

Паралельно з удосконаленням умов функціонування ринку цінних паперів в цілому і підвищенням захисту інвесторів в облігації будь-якого виду (на це спрямована низка законопроектів, розроблених останнім часом), в законодавство вводиться поняття "зелених" облігацій і формуються правила їх випуску.

Зокрема, емітентам таких облігацій в Україні буде необхідно регулярно розкривати додаткову інформацію про використання отриманих від розміщення коштів. Спочатку будуть введені в обіг стандартні "зелені" облігації, а на другому етапі будуть створені правові умови і інфраструктура для звернення на ринку інших типів – наприклад, сек'юритизованих (забезпечених активами) - "зелених" облігацій.

Які проекти можна буде фінансувати за допомогою "зелених" облігацій?

Одні з основних:

• поновлювані джерела енергії (включаючи виробництво і передачу енергії, обладнання);

• проекти, спрямовані на енергоефективність в нових і відремонтованих будинках, акумулювання електроенергії, центральне теплопостачання, інтелектуальні мережі, енергоефективне обладнання);

• запобігання забрудненню навколишнього середовища (включаючи проекти в сфері очищення стічних вод, скорочення викидів в атмосферу, контролю за парниковими газами, відновлення ґрунтів, запобігання забрудненню, переробки відходів, ефективної переробки відходів в електроенергію, виробництва товарів з доданою вартістю з відходів);

• "зелені" будівлі, що відповідають регіональним, національним або міжнародним стандартам або системам сертифікації.

Куди йдуть кошти від розміщення "зелених" облігацій

Що далі?

На сьогоднішній день в Україні поки йде тільки робота по розробці основ регулювання, правил і вимог для запуску ринку "зелених" облігацій.

На думку Володимира Висоцького, консультанта по фінансуванню сталого розвитку ПРООН: "Дуже важливо, наскільки в Україні емітентами будуть використовуватися принципи" зелених "облігацій, які розроблені Міжнародною асоціацією ринків капіталу (ICMA), або на їх основі подібні національні. Думаю, неправильно вводити, як у нас пропонується, в наше законодавство як окремий вид процентні облігації екологічних інвестицій. І тільки в дужках - "зелені" облігації (законопроект # 2284-1). Це призведе до ступору інвесторів, перш за все іноземних, вони просто не зрозуміють, які в цьому випадку приймає на себе зобов'язання емітент. Якщо тільки спрямувати кошти від розміщення на екологічні інвестиції, то інвестору цього недостатньо. Емітенту необхідно також дотримуватися певних процедур оцінки і відбору проектів, управління грошовими коштами, звітності ".

Також, розмите поняття в законодавстві, на думку експерта, не допоможе з боротьбою проти green washing (зелений камуфляж) – це коли інвестор під виглядом "зелених" облігацій залучає кошти, а потім використовує на інші цілі. Володимир Висоцький вважає, що "потрібно дуже чітко визначити – хочеш мати маркування" зелений "- приймай зобов'язання дотримуватися міжнародних стандартів або відповідним національним".

На його думку, інвестори мають зацікавленість саме в "зелених" облігаціях, так як, за висновками фінансового агентства Bloomberg, дефолтів по "зеленим" проектам менше, ніж за звичайними. І навіть є "зелена" премія – 0,09 - 0,13% від прибутковості.

Але успіх "зелених" облігацій все ж буде залежати від кредитного рейтингу емітента і від того, наскільки розвинений ринок облігацій в країні в цілому.

Передбачається, якщо зусилля по створенню ринку "зелених" облігацій увінчаються успіхом, то за допомогою цього інструменту в економіку України за найближчі 10 років може бути залучено інвестицій на мільярди доларів США.

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