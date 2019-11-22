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22 ноября • обновлено в 15:25
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В Украину могут привлечь миллиардные инвестиции: как это станет возможным

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Успех любого бизнеса зависит от основного вопроса – где найти дешевые финансовые ресурсы. И украинцам здесь не нужно изобретать велосипед. На западных рынках капитала – бум "зеленых" облигаций. Что же это за финансовый инструмент, и есть ли у него будущее в Украине – разбирался OBOZREVATEL.

Что такое "зеленые" облигации?

Для начала самое главное, "зеленые" облигации фактически ничем не отличаются от других видов облигаций в нашей стране. Это – ценные бумаги, долговой инструмент с фиксированным доходом, где, и это основное – все привлеченные средства идут на реализацию "зеленых" проектов - развитие альтернативной энергетики, энергоэффективность и защиту окружающей среды.

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Кто их выпускает?

По информации эксперта в области привлечения "зеленого" финансирования Станислава Дубко:

"Если первые "зеленые" облигации в Европе и США выпускали крупные международные финансовые учреждения, то сегодня ситуация изменилась - эмитентами выступают также компании, муниципалитеты, локальные банки, а также специализированные государственные учреждения. Аппетит инвесторов во всем мире к вложениям в экологически чистые проекты стремительно растет, и это заставляет многих потенциальных эмитентов ценных бумаг задуматься о выпуске именно "зеленых" облигаций".

"Зеленые" облигации популярны на западных рынках капитала

"Зеленые" облигации популярны на западных рынках капитала

vitainternational.media

Как обстоят дела за рубежом?

Впервые "зеленые" облигации выпустил Европейский инвестиционный банк в 2007 году. Основная идея заключалась в том, что все поступления были направлены на проекты по защите окружающей среды. До 2013 года зеленые облигации были в некотором роде "нишевым" продуктом. С 2013 года на рынке зеленых облигаций наблюдается значительный рост, а также повышенный интерес со стороны институциональных инвесторов. По данным Climate Bonds Initiative, выпуск зеленых облигаций вырос с $3 млрд в 2012 году до рекордных $167 млрд в 2018 году.

Что происходит в Украине?

С 2018 года началась активная работа над запуском внутреннего рынка "зеленых" облигаций в Украине.

Параллельно с совершенствованием условий функционирования рынка ценных бумаг в целом и повышением защиты инвесторов в облигации любого вида (на это направлен ряд законопроектов, разработанных в последнее время), в законодательство вводится понятие "зеленых" облигаций и формируются правила их выпуска.

В частности, эмитентам таких облигаций в Украине будет необходимо регулярно раскрывать дополнительную информацию об использовании полученных от размещения средств. Первоначально будут введены в оборот стандартные "зеленые" облигации, а на втором этапе будут созданы правовые условия и инфраструктура для обращения на рынке других типов – например, секьюритизированных (обеспеченных активами) - "зеленых" облигаций.

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Какие проекты можно будет финансировать с помощью "зеленых" облигаций?

Одни из основных:

• возобновляемые источники энергии (включая производство и передачу энергии, оборудование);

• проекты, направленные на энергоэффективность в новых и отремонтированных зданиях, аккумулирование электроэнергии, центральное теплоснабжение, интеллектуальные сети, энергоэффективное оборудование);

• предотвращение загрязнения окружающей среды (включая проекты в сфере очистки сточных вод, сокращения выбросов в атмосферу, контроля за парниковыми газами, восстановления почв, предотвращения загрязнений, переработки отходов, эффективной переработки отходов в электроэнергию, производства товаров с добавленной стоимостью из отходов);

• "зеленые" здания, отвечающие региональным, национальным или международным стандартам или системам сертификации.

Куда идут средства от размещения "зеленых" облигаций

Куда идут средства от размещения "зеленых" облигаций

инфографика

Что дальше?

На сегодняшний день в Украине пока идет только работа по разработке основ регулирования, правил и требований для запуска рынка "зеленых" облигаций.

По мнению Владимира Высоцкого, консультанта по финансированию устойчивого развития ПРООН: "Очень важно, насколько в Украине эмитентами будут использоваться принципы "зеленых" облигаций, которые разработаны Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA), или на их основе подобные национальные. Думаю, неправильно вводить, как у нас предлагается, в наше законодательство как отдельный вид процентные облигации экологических инвестиций. И только в скобках - "зеленые" облигации (законопроект #2284-1). Это приведет к ступору инвесторов, прежде всего иностранных, они просто не поймут, какие в этом случае принимает на себя обязательства эмитент. Если только направить средства от размещения на экологические инвестиции, то инвестору этого недостаточно. Эмитенту необходимо также следовать определенным процедурам оценки и отбора проектов, управления денежными средствами, отчетности".

Также, размытое понятие в законодательстве, по мнению эксперта, не поможет с борьбой против green washing (зеленый камуфляж) – это когда инвестор под видом "зеленых" облигаций привлекает средства, а потом использует на другие цели. Владимир Высоцкий считает, что "нужно очень четко определить – хочешь иметь маркировку "зеленый" - принимай обязательства следовать международным стандартам или соответствующим национальным".

По его мнению, у инвесторов есть заинтересованность именно в "зеленых" облигациях, так как, по выводам финансового агентства Bloomberg, дефолтов по "зеленым" проектам меньше, чем по обычным. И даже есть "зеленая" премия – 0,09 - 0,13 % от доходности.

Но успех "зеленых" облигаций все же будет зависеть от кредитного рейтинга эмитента и от того, насколько развит рынок облигаций в стране в целом.

Предполагается, если усилия по созданию рынка "зеленых" облигаций увенчаются успехом, то с помощью этого инструмента в экономику Украины за ближайшие 10 лет может быть привлечено инвестиций на миллиарды долларов США.

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Автор
Аркадий Поляк Аркадий Поляк
Место
Украина
Тег
Green Oboz
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