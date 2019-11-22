В Украину могут привлечь миллиардные инвестиции: как это станет возможным

Успех любого бизнеса зависит от основного вопроса – где найти дешевые финансовые ресурсы. И украинцам здесь не нужно изобретать велосипед. На западных рынках капитала – бум "зеленых" облигаций. Что же это за финансовый инструмент, и есть ли у него будущее в Украине – разбирался OBOZREVATEL.

Что такое "зеленые" облигации?

Для начала самое главное, "зеленые" облигации фактически ничем не отличаются от других видов облигаций в нашей стране. Это – ценные бумаги, долговой инструмент с фиксированным доходом, где, и это основное – все привлеченные средства идут на реализацию "зеленых" проектов - развитие альтернативной энергетики, энергоэффективность и защиту окружающей среды.

Кто их выпускает?

По информации эксперта в области привлечения "зеленого" финансирования Станислава Дубко:

"Если первые "зеленые" облигации в Европе и США выпускали крупные международные финансовые учреждения, то сегодня ситуация изменилась - эмитентами выступают также компании, муниципалитеты, локальные банки, а также специализированные государственные учреждения. Аппетит инвесторов во всем мире к вложениям в экологически чистые проекты стремительно растет, и это заставляет многих потенциальных эмитентов ценных бумаг задуматься о выпуске именно "зеленых" облигаций".

"Зеленые" облигации популярны на западных рынках капитала vitainternational.media

Как обстоят дела за рубежом?

Впервые "зеленые" облигации выпустил Европейский инвестиционный банк в 2007 году. Основная идея заключалась в том, что все поступления были направлены на проекты по защите окружающей среды. До 2013 года зеленые облигации были в некотором роде "нишевым" продуктом. С 2013 года на рынке зеленых облигаций наблюдается значительный рост, а также повышенный интерес со стороны институциональных инвесторов. По данным Climate Bonds Initiative, выпуск зеленых облигаций вырос с $3 млрд в 2012 году до рекордных $167 млрд в 2018 году.

Что происходит в Украине?

С 2018 года началась активная работа над запуском внутреннего рынка "зеленых" облигаций в Украине.

Параллельно с совершенствованием условий функционирования рынка ценных бумаг в целом и повышением защиты инвесторов в облигации любого вида (на это направлен ряд законопроектов, разработанных в последнее время), в законодательство вводится понятие "зеленых" облигаций и формируются правила их выпуска.

В частности, эмитентам таких облигаций в Украине будет необходимо регулярно раскрывать дополнительную информацию об использовании полученных от размещения средств. Первоначально будут введены в оборот стандартные "зеленые" облигации, а на втором этапе будут созданы правовые условия и инфраструктура для обращения на рынке других типов – например, секьюритизированных (обеспеченных активами) - "зеленых" облигаций.

Какие проекты можно будет финансировать с помощью "зеленых" облигаций?

Одни из основных:

• возобновляемые источники энергии (включая производство и передачу энергии, оборудование);

• проекты, направленные на энергоэффективность в новых и отремонтированных зданиях, аккумулирование электроэнергии, центральное теплоснабжение, интеллектуальные сети, энергоэффективное оборудование);

• предотвращение загрязнения окружающей среды (включая проекты в сфере очистки сточных вод, сокращения выбросов в атмосферу, контроля за парниковыми газами, восстановления почв, предотвращения загрязнений, переработки отходов, эффективной переработки отходов в электроэнергию, производства товаров с добавленной стоимостью из отходов);

• "зеленые" здания, отвечающие региональным, национальным или международным стандартам или системам сертификации.

Куда идут средства от размещения "зеленых" облигаций инфографика

Что дальше?

На сегодняшний день в Украине пока идет только работа по разработке основ регулирования, правил и требований для запуска рынка "зеленых" облигаций.

По мнению Владимира Высоцкого, консультанта по финансированию устойчивого развития ПРООН: "Очень важно, насколько в Украине эмитентами будут использоваться принципы "зеленых" облигаций, которые разработаны Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA), или на их основе подобные национальные. Думаю, неправильно вводить, как у нас предлагается, в наше законодательство как отдельный вид процентные облигации экологических инвестиций. И только в скобках - "зеленые" облигации (законопроект #2284-1). Это приведет к ступору инвесторов, прежде всего иностранных, они просто не поймут, какие в этом случае принимает на себя обязательства эмитент. Если только направить средства от размещения на экологические инвестиции, то инвестору этого недостаточно. Эмитенту необходимо также следовать определенным процедурам оценки и отбора проектов, управления денежными средствами, отчетности".

Также, размытое понятие в законодательстве, по мнению эксперта, не поможет с борьбой против green washing (зеленый камуфляж) – это когда инвестор под видом "зеленых" облигаций привлекает средства, а потом использует на другие цели. Владимир Высоцкий считает, что "нужно очень четко определить – хочешь иметь маркировку "зеленый" - принимай обязательства следовать международным стандартам или соответствующим национальным".

По его мнению, у инвесторов есть заинтересованность именно в "зеленых" облигациях, так как, по выводам финансового агентства Bloomberg, дефолтов по "зеленым" проектам меньше, чем по обычным. И даже есть "зеленая" премия – 0,09 - 0,13 % от доходности.

Но успех "зеленых" облигаций все же будет зависеть от кредитного рейтинга эмитента и от того, насколько развит рынок облигаций в стране в целом.

Предполагается, если усилия по созданию рынка "зеленых" облигаций увенчаются успехом, то с помощью этого инструмента в экономику Украины за ближайшие 10 лет может быть привлечено инвестиций на миллиарды долларов США.

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