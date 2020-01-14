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14 січня • оновлено в 12:02
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В Україні хочуть скасувати пільги для "зеленої" енергетики: Герус зробив заяву

1.9т
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В Україні імпортерів обладнання для сонячних і вітроелектростанцій хочуть позбавити пільг на сплату податку на додану вартість (ПДВ).

Про це у Facebook заявив глава Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. За його словами, відповідну ідею підтримав Комітет Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики.

В Україні хочуть скасувати пільги для "зеленої" енергетики: Герус зробив заяву

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"Вигоду від цієї пільги отримували компанії, які будували СЕС і ВЕС і запускалися за найвищими у світі "зеленими" тарифами. Наприклад, тариф на сонце в Україні складає 15 євроцентів (4 грн), у Німеччині – 4,7 євроцента (орієнтовно 1,25 грн), а в Узбекистані – 6 євроцентів (приблизно 1,6 грн)", – повідомив він.

За словами Геруса, виробники устаткування з України були в гірших умовах, як порівняти з іноземними компаніями. Від цього програвав український бюджет, який через наявність пільги не отримав майже 10 млрд грн у 2019 році, зазначив чиновник.

"Сподіваюся, ми в парламенті вже найближчим часом проголосуємо законопроєкт №1210 з відповідними поправками комітету", – сказав Герус.

Нагадаємо, що в 2019 році у створення поновлюваних джерел енергії на території України інвестували рекордні 3,7 млрд євро (приблизно 98 млрд грн).

Втім, раніше Геруса звинуватили в тому, що саме він як ініціатор ідеї почав імпорт електроенергії з Росії, фактично ставши причиною введення балансових обмежень на вироблення енергії атомними електростанціями (АЕС) України, через що тільки з початку грудня держкомпанія "Енергоатом" втратила майже 100 млн грн, недовиробленої 83 млн кВт/год. В результаті безпосередні витрати на купівлю електроенергії в Росії і Білорусі за кілька місяців досягли $36 млн.

Водночас збереження нинішніх обсягів імпорту електроенергії з РФ загрожує зупинкою 75% українських вугледобувних підприємств і більшості атомних блоків, попередили у Федерації роботодавців ПЕК.

"Андрій Герус маніпулює думкою громадськості... надаючи уряду можливість будь-якої миті й без будь-якого узгодження з парламентом зняти обмеження на російський імпорт енергії. А з лютого Білорусь буде заливати дешевою атомною електроенергією Україну, заразом прибуток буде направляти росіянам на погашення кредиту за будівництво станції, який орієнтовно становить $10 млрд", – заявив колишній міністр енергетики, а нині голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Україну за допомогою "зелених" облігацій хочуть залучити мільярди доларів інвестицій.

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Автор
Алекс Шухарт
Особа
Андрій Герус
Місце
Україна
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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