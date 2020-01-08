Мільярди євро: інвестиції в "зелену" енергетику України побили рекорд

У 2019 року в створення поновлюваних джерел енергії на території України інвестували рекордні 3,7 млрд євро (близько 98 млрд грн).

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з питань енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності). За даними відомства, інвестиції пішли на створення сонячних, вітрових та біоелектростанцій загальною потужністю понад 4500 МВт.

Ілюстрація europarl.europa.eu

"Створені в 2019 році проекти дозволили підняти загальну потужність "зеленої" енергетики України в 3 рази, до 6,8 ГВт. В цілому діючі об'єкти відновлюваної енергетики дозволяють щорічно виробляти понад 8,4 млрд кВт*год електроенергії (близько 5,5% від загального виробництва) і забезпечувати електрикою більше 3,3 млн домогосподарств", – відзначають в Держенергоефективності.

При цьому в агентстві підкреслюють, що загальна потужність створених в 2019 році об'єктів "зеленої" енергетики майже в два рази перевищила сукупну потужність всієї відновлюваної енергетики країни, створеної до 2019 року. Крім того, завдяки альтернативній енергетиці кількість викидів парникових газів, які викликають глобальне потепління, буде щорічно зменшуватися на 9,2 млн тонн, відзначають в пресслужбі відомства.

"Разом з тим, у зв'язку зі стрімким розвитком відновлюваної енергетики ведеться робота щодо вирішення питання балансування і впровадження систем акумулювання енергії, з огляду на світову практику", - додали в Держенергоефективності.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що до України за допомогою "зелених" облігацій хочуть залучити мільярди доларів інвестицій.

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