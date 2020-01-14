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14 января • обновлено в 10:49
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В Украине хотят отменить льготы для "зеленой" энергетики: Герус сделал заявление

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В Украине импортеров оборудования для солнечных и ветроэлектростанций хотят лишить льготы на уплату налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом в Facebook завил глава Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. По его словам, соответствующую идею поддержал комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и финансовой политики.

В Украине хотят отменить льготы для "зеленой" энергетики: Герус сделал заявление

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"Выгоду от этой льготы получали компании, которые строили СЭС и ВЭС и запускались по самым высоким в мире "зеленым" тарифам. К примеру, тариф на солнце в Украине 15 евроцентов (4 грн), в Германии 4,7 евроцента (около 1,25 грн), а в Узбекистане 6 евроцентов (примерно 1,6 грн)", – сообщил чиновник.

По словам Геруса, создатели оборудования из Украины были в худших условиях по сравнению с иностранными производителями. От этого проигрывал украинский бюджет, который из-за наличия льготы не получил около 10 млрд грн в 2019 году, отмечает чиновник.

"Надеюсь, мы в парламенте уже в ближайшее время проголосуем законопроект 1210 с соответствующими поправками комитета", – заявил Герус.

Отметим, что в 2019 году в создание возобновляемых источников энергии на территории Украины инвестировали рекордные 3,7 млрд евро (около 98 млрд грн).

При этом ранее Геруса обвинили в том, что именно он, как инициатор идеи начать импорт электроэнергии из России, фактически стал причиной введения балансовых ограничений на выработку энергии атомными электростанциями (АЭС) Украины, из-за чего только с начала декабря госкомпания "Энергоатом" потеряла около 100 млн грн, недовыработав 83 млн кВт/час. В итоге непосредственные затраты на покупку электроэнергии в России и Беларуси всего за пару месяцев достигли $36 млн.

При этом сохранение нынешних объемов импорта электроэнергии из РФ грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков, предупредили в Федерации работодателей ТЭК.

"Андрей Герус манипулирует мнением общественности... представляя правительству возможность в любой момент и без какого-либо согласования с парламентом снять ограничения на российский импорт энергии. А с февраля Беларусь будет заливать дешевой атомной электроэнергией Украину, при этом прибыль будет направлять россиянам на погашение кредита за строительство станции, которая ориентировочно составляет $10 млрд", – заявил бывший министр энергетики, а нынче Глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украину при помощи "зеленых" облигаций хотят привлечь миллиарды долларов инвестиций.

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Автор
Алекс Шухарт
Персона
Андрей Герус
Место
Украина
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
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