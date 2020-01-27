Новий голова Держенергоефективності: стало відомо, хто очолить агентство

Переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства енергоефективності та енергозбереження України став Валерій Безус.

Про це повідомляє "Урядовий портал". Зазначимо, що Безус також є віцепрезидентом інформаційно-аналітичної платформи Energy Club.

Валерій Безус iclub.energy

Згідно з відкритими даними, Безус має вищу економічну та юридичну освіту. Також він проходив навчання за кордоном, вивчав проєктне фінансування й менеджмент, займався розробленням і реалізацією інвестиційних проєктів.

"У 2016-2019 роках Безус обіймав посаду заступника голови Дніпропетровської обласної ради з виконавчого апарату. Веде активну громадську та експертну діяльність. Є президентом ARDI – "Агенції регіонального розвитку та інвестицій", – йдеться в повідомленні Energy Club.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року Кабінет міністрів звільнив Сергія Савчука з посади голови Держенергоефективності за угодою сторін. Згодом було оголошено конкурс на вакантну посаду строком на п'ять років з правом повторного призначення без конкурсу ще на один термін.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Україні за допомогою "зелених" облігацій хочуть залучити мільярди доларів інвестицій.

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