Новый председатель Госэнергоэффективности: стало известно, кто возглавит агентство

Победителем конкурса на должность главы Государственного агентства энергоэффективности и энергосбережения Украины стал Валерий Безус.

Об этом сообщает "Урядовий портал". Отметим, что Безус также является вице-президентом информационно-аналитической платформы Energy Club.

Валерий Безус iclub.energy

Согласно открытым данным, Безус имеет высшее экономическое и юридическое образование. Также он проходил обучение за рубежом, изучал проектное финансирование и менеджмент, занимался разработкой и реализацией инвестиционных проектов.

"В 2016-2019 годах Безус занимал должность заместителя главы Днепропетровского областного совета по исполнительному аппарату. Ведет активную общественную и экспертную деятельность. Является президентом ARDI – "Агентства регионального развития и инвестиций", – говорится в сообщении Energy Club.

Напомним, в ноябре 2019 года Кабинет министров уволил Сергея Савчука с должности главы Госэнергоэффективности по соглашению сторон. Впоследствии был объявлен конкурс на вакантную должность сроком на пять лет с правом повторного назначения без конкурса еще на один срок.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украину при помощи "зеленых" облигаций хотят привлечь миллиарды долларов инвестиций.

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