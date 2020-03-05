Влада Гельсінкі заплатить мільйон за найкращу ідею "зеленого" міста

Влада фінської столиці Гельсінкі оголосила міжнародний конкурс екологічних проєктів щодо переведення системи опалення міста на поновлювані джерела енергії.

Про це повідомляє ThinkGeoEnergy. Заявки на конкурс Helsinki Energy Challenge, переможець якого отримає 1 млн євро, прийматимуть до 31 травня.

Нічний Гельсінкі, ілюстрація thinkgeoenergy.com

Гельсінкі мають намір зробити вуглецево-нейтральною всю опалювальну систему, використовуючи водночас якомога менше біомаси. До 2029 року столиця Фінляндії планує повністю відмовитися від вугілля.

Як пропозиції розглянуть нові технології виробництва тепла або рішення, які покращують наявні процеси, енергоефективні рішення і нетехнологічні інновації (наприклад, операційна або бізнес-модель для міських структур). Всі вони можуть бути об'єднані в одному проєкті.

Ідеї будуть оцінюватися за впливом на клімат і природні ресурси, а також за вартістю, графіку реалізації, можливістю впровадження, надійністю постачання і потенціалом. Переможця обере міжнародне експертне незалежне журі.

Фіналісти отримають додаткову інформацію та рекомендації для побудови розширеної версії своєї пропозиції, а також по 10 тисяч євро на команду для розвитку проєкту. Переможця конкурсу оголосять 24 листопада 2020 року.

Конкурсом, результатами якого організатори готові ділитися з іншими містами, вже зацікавилися і заявили про готовність підтримати Торонто, Ванкувер, Амстердам і Лідс. Науковим консультантом виступить фінський Технологічний дослідний інститут VTT.

Раніше OBOZREVATEL писав, як місто Бордесгольм у Німеччині відключилося від центральної електричної мережі та протягом години забезпечувало всі свої потреби завдяки відновлюваній енергії.

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