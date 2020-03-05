Власти Хельсинки заплатят миллион за лучшую идею "зеленого" города

Власти финской столицы Хельсинки объявили международный конкурс экологических проектов по переводу системы отопления города на возобновляемые источники энергии.

Об этом сообщает ThinkGeoEnergy. Заявки на конкурс Helsinki Energy Challenge, победитель которого получит 1 млн евро, будут принимать до 31 мая.

Ночной Хельсинки, иллюстрация thinkgeoenergy.com

Хельсинки намерены сделать углеродно-нейтральной всю отопительную систему, используя при этом как можно меньше биомассы. К 2029 году столица Финляндии планирует полностью отказаться от угля.

В качестве предложений принимаются новые технологии производства тепла или решения, которые улучшают существующие процессы, энергоэффективные решения и нетехнологичные инновации (например, операционная или бизнес-модель для городских структур). Все они могут быть объединены в одном проекте.

Предложения будут оцениваться по влиянию на климат и природные ресурсы, а также по стоимости, графику реализации, возможностью внедрения, надежностью поставок и потенциалом. Победителя выберет международное экспертное независимое жюри.

Финалисты получат дополнительную информацию и рекомендации для построения расширенной версии своего предложения, а также по 10 тысяч евро на команду для развития проекта. Победителя конкурса объявят 24 ноября 2020 года.

Конкурса, результатами которого организаторы готовы делиться с другими городами, уже заинтересовались и заявили о готовности поддержать Торонто, Ванкувер, Амстердам и Лидс. Научным консультантом выступит финский Технологический исследовательский институт VTT.

Ранее OBOZREVATEL писал, как город Бордесхолм в Германии отключился от центральной электрической сети и в течение часа обеспечивал все свои потребности благодаря возобновляемой энергии.

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