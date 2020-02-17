В уряді запропонували людям брати кредити для утеплення будинків

Українці, які хочуть утеплити свої будинки за рахунок держави, повинні звертатися в банки для отримання кредитів, які згодом в уряді обіцяють частково погасити.

Про це розповів міністр розвитку громад і територій України Денис Шмигаль, повідомляє "Інтерфакс-Україна". За словами чиновника, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) можуть отримати кошти як на повну, так і на часткову модернізацію будівлі.

Утеплення багатоквартирного будинку imgclf.ua

"Кожен день проводимо переговори з радою донорів нашого Фонду енергоефективності. У нас дійсно досить хороший фінансовий ресурс для реалізації політики енергоефективності в житловій сфері. Надалі ми плануємо змінити існуючі умови фінансування ОСББ за пакетом А (повна модернізація) і пакетом Б (часткова модернізація)", – заявив чиновник.

Відзначимо, що згідно з програмою Фонду енергоефективності, члени ОСББ в Україні можуть звернутися до держави для отримання часткової компенсації витрачених на модернізацію засобів. При цьому громадяни можуть вибрати між пакетом А, який складається з відносно недорогих заходів енергоефективності з високим рівнем окупності інвестицій (наприклад, модернізація інженерних систем будинку), та пакетом Б, який включає в себе всі заходи пакета А, а також теплоізоляцію будівельних конструкцій ( стіни, дахи, горища, підвали).

"За нашими розрахунками, можливий обсяг робіт в рамках пакета А становить 5 тис. будинків в рік. Ми опитали компанії, що працюють на ринку, і вони відповіли, що це можливо. В рамках пакета Б можна модернізувати від 700 до 1 тис. будівель. щоб зробити більше тисячі, потрібні нові робочі місця", – зазначив Шмигаль.

При цьому чиновник нагадав, що в Європі критикують схему, за якію уряд без згоди власників ОСББ просто модернізує будинку. На думку експертів, така схема пов'язана з високим ризиком корупції, тому очікує, що ініціаторами повинні ставати самі мешканці будинків.

"Ми з цим погодилися і є компромісне рішення: ОСББ збирається, виносить перше рішення, проводить енергоаудит, складає кошторис, звертається до підрядника, підрядник отримує кредит, робить за свої кошти, частково або із залученням співфінансування, а далі йде відшкодування від фонду та власний внесок від ОСББ. Зараз ця оновлена схема буде запропонована, і на нашу думку, вона буде реально ефективною ", – підкреслив він.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як місто Долина в Івано-Франківській області залучив від донорів з Європи 60 млн гривень в якості грантів для підвищення енергоефективності.

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