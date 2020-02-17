В правительстве предложили людям брать кредиты для утепления домов

Украинцы, которые хотят утеплить свои дома за счет государства, должны обращаться в банки для получения кредитов, которые впоследствии в правительстве обещают частично погасить.

Об этом рассказал министр развития громад и территорий Украины Денис Шмыгаль, сообщает "Интерфакс-Украина". По словам чиновника, объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) могут получить средства как на полную, так и на частичную модернизацию здания.

Утепление многоквартирного дома imgclf.ua

"Каждый день проводим переговоры с советом доноров нашего Фонда энергоэффективности. У нас действительно довольно хороший финансовый ресурс для реализации политики энергоэффективности в жилищной сфере. В дальнейшем мы планируем изменить существующие условия финансирования ОСМД по пакету "А (полная модернизация)" и пакету "Б" (частичная модернизация)", – заявил чиновник.

Отметим, что согласно программе Фонда энергоэффективности, члены ОСМД в Украине могут обратиться к государству для получения частичной компенсации затраченных на модернизацию средств. При этом граждане могут выбрать между пакетом А, который состоит из относительно недорогих мероприятий энергоэффективности с высоким уровнем окупаемости инвестиций (к примеру, модернизация инженерных систем дома), и пакетом Б, который включает в себя все меры пакета А, а также теплоизоляцию строительных конструкций (стены, крыши, чердаки, подвалы).

"По нашим расчетам, возможный объем работ в рамках пакета А составляет 5 тыс. зданий в год. Мы опросили компании, работающие на рынку, и они ответили, что это возможно. В рамках пакета Б можно модернизировать от 700 до 1 тыс. Зданий. Чтобы сделать более тысячи, нужны новые рабочие места", – отметил Шмыгаль.

При этом чиновник напомнил, что в Европе критикуют схему, по которой правительство без согласия владельцев ОСМД просто модернизирует дома. По мнению экспертов, такая схема связана с высоким риском коррупции, поэтому ожидает, что инициаторами должны становиться сами жильцы домов.

"Мы с этим согласились и есть компромиссное решение: ОСМД собирается, выносит первое решение, проводит энергоаудит, составляет смету, обращается к подрядчику, подрядчик получает кредит, делает за свои средства, частично или с привлечением софинансирования, а дальше идет возмещения от фонда и собственный вклад от ОСМД. Сейчас эта обновленная схема будет предложена, и по нашему мнению, она будет реально эффективной", – подчеркнул он.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как город Долина в Ивано-Франковской области привлек от доноров из Европы 60 млн гривен в качестве грантов для повышения энергоэффективности.

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