Як заощадити на комуналці в Україні: названо спосіб

Мешканці багатоквартирних будинків в Україні можуть заощадити на комунальних платежах і внести свій вклад в боротьбу з кліматичними змінами завдяки енергоефективній модернізації житла.

Про це повідомив керівник програми ПРООН по досягненню Цілей сталого розвитку в регіонах Мустафа Саіт-Аметов, пише Mind. За словами експерта, хорошим початком для поліпшення свого житла може стати створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

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"Мене дуже часто запитують, що звичайна людина в невеликому містечку може зробити для досягнення глобальних цілей щодо запобігання кліматичної кризи і підвищення стійкості планети. У відповідь пропоную поглянути, наприклад, на енергоефективність в житловому секторі, де сьогодні витрачається велика кількість енергії через застаріле обладнання", – зазначив експерт ООН.

У кожному багатоквартирному будинку є співвласники, які несуть відповідальність за те, в якому стані знаходиться їх житло, нагадав Саіт-Аметов. Кожен з мешканців багатоквартирного будинку може вплинути на те, скільки будинок споживає енергії протягом опалювального сезону і скільки на це витрачається коштів.

"Досить об'єднати зусилля, створити ОСББ і розробити проект модернізації свого житла, залучаючи, наприклад, грант Фонду енергоефективності. Завдяки цьому можна з одного боку мінімізувати витрати і істотно заощадити на платежах, з іншого – внести свій вклад у зменшення енергоспоживання та викидів, а також боротьбу з кліматичними змінами", – підкреслив Мустафа Саіт-Аметов.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як місто Долина в Івано-Франківській області залучив від донорів з Європи 60 млн гривень в якості грантів для підвищення енергоефективності.

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