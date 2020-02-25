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25 лютого • оновлено в 13:22
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/ Енергоефективність

В Україні побудують сховище енергії: в "Укренерго" розповіли про проект

2.1т
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Французька енергетична компанія RTE International побудує в Україні сховище енергії на 200 МВт.

Про це повідомляє "Енергореформа". В даний момент НЕК "Укренерго" очікує від представників компанії технічну документацію проекту, йдеться в повідомленні.

Сховище енергії

Сховище енергії

imgix.net

"Розраховуємо, що вже в березні "Укренерго" отримає фінальний результат роботи за проектом будівництва в Україні energy storage від французького партнера RTE International. За договором з нами він досліджує економічну і технічну доцільність будівництва системи накопичення приблизно на 200 МВт", – сказав перший заступник глави НЕК Володимир Кудрицький.

За словами експерта, до приходу на ринок приватних інвесторів, системою накопичення може керувати "Укренерго". При цьому в компанії впевнені, що інвестори не почнуть інвестувати в створення сховищ енергії без підтримки держави.

"Ми готові якийсь час керувати таким об'єктом з метою забезпечення операційної безпеки енергосистеми, щоб потім, коли приватний інвестор буде готовий інвестувати в системи накопичення, продати об'єкт йому, можливо, частинами", – уточнив Кудрицький.

Представник "Укренерго" не виключив, що для реалізації такого проекту знадобиться окреме рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, що дозволяє НЕК його фінансувати і розвивати.

Крім того, Кудрицький уточнив, що в квітні поточного року Міжнародна фінансова корпорація (IFC) може представити проект, який допоможе залучити інвесторів в індустрію. За його словами, IFC має знання та досвід у розвитку сховищ енергії в інших країнах. Також Кудрицький нагадав, що в жовтні 2019 року "Укренерго" підписало угоду з IFC про співпрацю в розвитку систем накопичення енергії.

Раніше OBOZREVATEL писав, що дослідники в Австрії запропонували використовувати гравітаційні сховища енергії для накопичення енергії з поновлюваних джерел в регіонах з низьким споживанням електрики.

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Автор
Алекс Шухарт
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Так это не "вукраине решили построить", это французы решили
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