У Німеччині гнучкі сонячні панелі навчилися вбудовувати прямо у стіни будинків

У Німеччині під час капітального ремонту житлового будинку у Франкфурті інженери компаній DAW і OPVIUS вбудували в штукатурку гнучкі органічні сонячні панелі.

Про це повідомляє Building Tech. Проект був в розробці близько 4 років.

Будинок з гнучкими органічними сонячними батареями building-tech.org

Гнучкі сонячні панелі є "активним компонентом" енергетичного балансу будівлі. Крім функції збору енергії вони також доповнюють функціональність теплого фасаду, відзначає видання.

Німецькі правила енергозбереження дозволяють враховувати інтегровані на стадії будівництва сонячні елементи при розрахунку балансу первинної енергії, що дозволяє трохи знизити товщину теплоізоляції.

Будинок з гнучкими органічними сонячними батареями building-tech.org

На думку авторів проекту, органічні сонячні панелі можуть бути інтегровані в будь-які багатошарові фасадні теплоізоляційні системи зі штукатурним покриттям "мокрого" типу. При цьому наголошується, що конструкція не залежить від несучої здатності зовнішніх стін будівлі, і є "ідеальним рішенням як для реновації старих будівель, так і для створення нових".

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