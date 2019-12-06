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6 грудня • оновлено в 16:57
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/ Енергоефективність

Європа озвучила Україні ультиматум щодо енергетики: що зажадали

3.8т
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Енергетична система України повинна скоротити викиди СО2 і забезпечити вільну інтеграцію відновлюваної енергетики в електромережі країни.

Про це заявив президент компанії GE Grid Solutions і глава Європейської асоціації енергопередачі і розподілу (T&D Europe) Герхард Сейрлінг в інтерв'ю виданню Delo. За його словами, ці завдання входять в ключові цілі для енергетики країни, щоб в майбутньому інтегруватися в енергомережі Європи.

Європа озвучила Україні ультиматум щодо енергетики: що зажадали

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"Необхідно вжити заходи для інтеграції в європейську енергомережу. Найбільше завдання – скорочення викидів вуглекислого газу, а також інтеграція відновлюваних джерел електроенергії в енергосистему. Для виконання цих цілей потрібна дуже потужна електрична мережа, тому що вона буде відповідати за передачу електроенергії, виробленої поновлюваними джерелами. А це технічно складно", – сказав Сейрлінг.

На думку експерта, сильна інтегрована енергомережа дозволить купувати дешеву електроенергію. Це дозволить збалансувати провали в роботі "зелених" джерел електроенергії, які залежать від низки об'єктивних факторів.

"Перш ніж обговорювати будівництво додаткових джерел електроенергії, потрібно мати сильну інтегровану мережу – чим ширше вона, тим менше потрібно балансування на місцях. Просто тому, що перш ніж підключити або відключити якісь потужності, можливо, ви зможете купити енергію в іншому місці з меншими витратами", – підсумував Сейрлінг.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як експерт зі стратегічного маркетингу Андрій Себрант передрік беззастережну перемогу "зеленої енергетики" в майбутньому.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Україна
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія Альтернативна енергетика
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Новиков Алекс
Новиков Алекс
Самая большая задача – сокращение выбросов углекислого газа -напишу по русски для укров -вы обязаны закрыть все угольные станции, а газ (русский газ) будете обязаны покупать в три дорога в европе
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Куни Чан
Куни Чан
ХА ХА ХА, удачи с европейскими зарплатами и пенсиями на таких условиях))))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Как можно что то требовать от независимых?
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