Європа озвучила Україні ультиматум щодо енергетики: що зажадали

Енергетична система України повинна скоротити викиди СО2 і забезпечити вільну інтеграцію відновлюваної енергетики в електромережі країни.

Про це заявив президент компанії GE Grid Solutions і глава Європейської асоціації енергопередачі і розподілу (T&D Europe) Герхард Сейрлінг в інтерв'ю виданню Delo. За його словами, ці завдання входять в ключові цілі для енергетики країни, щоб в майбутньому інтегруватися в енергомережі Європи.

"Необхідно вжити заходи для інтеграції в європейську енергомережу. Найбільше завдання – скорочення викидів вуглекислого газу, а також інтеграція відновлюваних джерел електроенергії в енергосистему. Для виконання цих цілей потрібна дуже потужна електрична мережа, тому що вона буде відповідати за передачу електроенергії, виробленої поновлюваними джерелами. А це технічно складно", – сказав Сейрлінг.

На думку експерта, сильна інтегрована енергомережа дозволить купувати дешеву електроенергію. Це дозволить збалансувати провали в роботі "зелених" джерел електроенергії, які залежать від низки об'єктивних факторів.

"Перш ніж обговорювати будівництво додаткових джерел електроенергії, потрібно мати сильну інтегровану мережу – чим ширше вона, тим менше потрібно балансування на місцях. Просто тому, що перш ніж підключити або відключити якісь потужності, можливо, ви зможете купити енергію в іншому місці з меншими витратами", – підсумував Сейрлінг.

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