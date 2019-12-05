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5 грудня • оновлено в 16:25
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/ Екологія

Десятки заводів: Європа переходить на "енергію сміття"

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У Литві почалися випробування на Каунаській когенераційній електростанції, яка буде виробляти електроенергію з відходів та сміття.

Про це повідомляє "Супутник". Видання відзначає, що в перші тижні тестування обладнання на станції в Вільнюсі буде проводитися тільки при використанні природного газу, після чого на станцію будуть привезені перші відходи.

Каунаська когенераційна електростанція

Каунаська когенераційна електростанція

sputniknews.lt

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Проект був створений в рамках європейської програми термічної переробки відходів в енергію. В даний момент на території Європейського союзу ведеться будівництво 28 об'єктів.

Вартість станції в Литві оцінюється майже в 160 млн євро. Комерційна експлуатація станції почнеться в першій половині наступного року.

Каунаська когенераційна електростанція відповідає суворим екологічним стандартам ЄС. Планується, що вона забезпечить конкурентоспроможні ціни на тепло і скоротить імпорт електроенергії, а крім того, запобігатиме потраплянню 200 тис. тонн відходів на звалища.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в місті Переяслав в Київській області потужності вугільної теплоелектростанції (ТЕС) перевели на біопаливні сировину.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Литва
Теги
відновлювальна енергія Альтернативна енергетика Green Oboz
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