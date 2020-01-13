Спалювати, топити і розстрілювати: в США вчені створили надміцні батареї

У США вчені з Лабораторії прикладної фізики імені Джона Хопкінса створили акумулятор, який в теорії можна піддавати агресивному зовнішнього впливу без шкоди для роботи.

Про це повідомляє видання Wired. Автори нагадують, що наявність у складі літій-іонних батарей токсичних і вогненебезпечних матеріалів довгий час була суттєвою проблемою.

Демонстрація можливостей винахід wired.com

Акумулятори нового типу отримали високу стійкість до зовнішніх пошкоджень завдяки використанню особливого електроліту, який за своїми характеристиками нагадує м'яку субстанцію, схожу на пластилін. За словами вчених, вони змогли створити електроліт на основі води, що забезпечує йому стійкість до спалахів.

Електроліт є ключовим елементом будь-якого акумулятора, і в основному створюється у вигляді спеціального рідкого розчину. У звичайних батареях електроліт не може запобігти деформації пластин акумулятора під час зовнішнього впливу, що може стати причиною короткого замикання або пожежі батареї.

Вчені стверджують, що акумулятор нового типу завдяки гнучкості і стійкості до пошкоджень зможе розширити комерційне використання елементів живлення. Наприклад, їх можна буде вбудовувати в тканину одягу. За словами розробників, зараз вони ведуть переговори про комерційне використання свого винаходу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в США вчені з компанії IBM розробили акумулятор на основі матеріалів, отриманих з морської води.

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