Сжигать, топить и расстреливать: в США ученые создали сверхпрочные батареи

В США ученые из Лаборатории прикладной физики имени Джона Хопкинса создали аккумулятор, который в теории можно подвергать агрессивному внешнему воздействию без вреда для работы.

Об этом сообщает издание Wired. Авторы напоминают, что наличие в составе литий-ионных батарей токсичных и огнеопасных материалов долгое время было существенной проблемой.

Демонстрация возможностей изобретение wired.com

Аккумуляторы нового типа получили высокую устойчивость ко внешним повреждениям благодаря использованию особого электролита, который по своим характеристикам напоминает мягкую субстанцию, похожую на пластилин. По словам ученых, они смогли создать электролит, основанием для которого выступила вода, что обеспечивает ему устойчивость к возгораниям.

Электролит является ключевым элементом любого аккумулятора, и в основном создается в виде специального жидкий раствор. В обычных батареях электролит не может предотвратить деформацию пластин аккумулятора во время внешнего воздействия, что может стать причиной короткого замыкания или возгорания батареи.

Ученые утверждают, что аккумулятор нового типа благодаря гибкости и стойкости к повреждениям сможет расширить коммерческое использование элементов питания. К примеру, их можно будет встраивать в ткань одежды. По словам разработчиков, сейчас они ведут переговоры о коммерческом использовании своего изобретения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в США ученые из компании IBM разработали аккумулятор на основе материалов, полученных из морской воды.

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