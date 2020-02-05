Сонячні панелі і конопляний біопластик: в Британії показали вуглецево-негативний будинок

Архітектурне бюро Practice Architecture створило в Великобританії енергонезалежний будинок з біопластікових конопляних панелей. На даху будівлі встановили сонячні панелі.

Про це повідомляє Deezen. Замовниками будинку стали фермери, які вирощують льон і коноплі для створення биопластика.

Енергоефективний будинок Flat House dezeen.com

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В рамках проекту архітектори повинні були побудувати будинок з використанням наявних на прилеглій території рослинних матеріалів. Автори з Practice Architecture впевнені, що їм вдалося спроектувати будівлю, яке залишає мінімальний вуглецевий слід.

Енергоефективний будинок Flat House dezeen.com

Двоповерховий Flat House став першим прототипом будинку, побудованого з панелей, до складу яких входить конопля. Надалі автори проекту мають намір поширити технологію для реалізації більш масштабних будівельних проектів.

Енергоефективний будинок Flat House dezeen.com

"Використання конопель може привести до зменшення частки матеріалів з великим вуглецевим слідом, оскільки рослина також розщеплює вуглець в міру свого зростання, що робить його вуглецево-негативним. Будинок відрізняється радикально низькими викидами, що було досягнуто завдяки використанню переважно натуральних і місцевих матеріалів", – стверджують архітектори.

Енергоефективний будинок Flat House dezeen.com

Будинок складається з дерев'яного каркаса, обшитого панелями, а його теплоізоляція була виконана з конопель і вапна. Його облицьовано гофрованими листами з конопляних волокон і цукрової смоли.

Енергоефективний будинок Flat House dezeen.com

Усю вихідну сировину для панелей було вирощено на тій же ділянці. Будівлю було зібрано всього за 2 дні, облицювальні листи і модульні панелі створюалися на сусідній фабриці.

Енергоефективний будинок Flat House dezeen.com

Відмінними рисами інтер'єру будівлі стали просторі приміщення, дерев'яне оздоблення стін і підлоги, наявність хорошої циркуляції повітря і природного освітлення за рахунок безлічі вікон.

Енергоефективний будинок Flat House dezeen.com

Раніше OBOZREVATEL писав, що на території Уельсу в Великобританії компанія Sero Homes побудує район з 35 малоповерхових житлових будинків. "Зелені" будинки будуть виробляти більше енергії, ніж вони споживають.

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