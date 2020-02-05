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7 лютого • оновлено в 09:01
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Сонячні панелі і конопляний біопластик: в Британії показали вуглецево-негативний будинок

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Архітектурне бюро Practice Architecture створило в Великобританії енергонезалежний будинок з біопластікових конопляних панелей. На даху будівлі встановили сонячні панелі.

Про це повідомляє Deezen. Замовниками будинку стали фермери, які вирощують льон і коноплі для створення биопластика.

Енергоефективний будинок Flat House

Енергоефективний будинок Flat House

dezeen.com

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В рамках проекту архітектори повинні були побудувати будинок з використанням наявних на прилеглій території рослинних матеріалів. Автори з Practice Architecture впевнені, що їм вдалося спроектувати будівлю, яке залишає мінімальний вуглецевий слід.

Енергоефективний будинок Flat House

Енергоефективний будинок Flat House

dezeen.com

Двоповерховий Flat House став першим прототипом будинку, побудованого з панелей, до складу яких входить конопля. Надалі автори проекту мають намір поширити технологію для реалізації більш масштабних будівельних проектів.

Енергоефективний будинок Flat House

Енергоефективний будинок Flat House

dezeen.com

"Використання конопель може привести до зменшення частки матеріалів з великим вуглецевим слідом, оскільки рослина також розщеплює вуглець в міру свого зростання, що робить його вуглецево-негативним. Будинок відрізняється радикально низькими викидами, що було досягнуто завдяки використанню переважно натуральних і місцевих матеріалів", – стверджують архітектори.

Енергоефективний будинок Flat House

Енергоефективний будинок Flat House

dezeen.com

Будинок складається з дерев'яного каркаса, обшитого панелями, а його теплоізоляція була виконана з конопель і вапна. Його облицьовано гофрованими листами з конопляних волокон і цукрової смоли.

Енергоефективний будинок Flat House

Енергоефективний будинок Flat House

dezeen.com

Усю вихідну сировину для панелей було вирощено на тій же ділянці. Будівлю було зібрано всього за 2 дні, облицювальні листи і модульні панелі створюалися на сусідній фабриці.

Енергоефективний будинок Flat House

Енергоефективний будинок Flat House

dezeen.com

Відмінними рисами інтер'єру будівлі стали просторі приміщення, дерев'яне оздоблення стін і підлоги, наявність хорошої циркуляції повітря і природного освітлення за рахунок безлічі вікон.

Енергоефективний будинок Flat House

Енергоефективний будинок Flat House

dezeen.com

Раніше OBOZREVATEL писав, що на території Уельсу в Великобританії компанія Sero Homes побудує район з 35 малоповерхових житлових будинків. "Зелені" будинки будуть виробляти більше енергії, ніж вони споживають.

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Читайте всі новини по темі "Сонячні панелі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Сонячні панелі
Місце
Великобританія
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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