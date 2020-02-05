Солнечные панели и конопляный биопластик: в Британии показали углеродно-негативный дом

Архитектурное бюро Practice Architecture создало в Великобритании энергонезависимый дом из биопластиковых конопляных панелей. На крыше здания установили солнечные панели.

Об этом сообщает Deezen. Заказчиками дома стали фермеры, которые выращивают лен и коноплю для создания биопластика.

Энергоэффективный дом Flat House dezeen.com

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В рамках проекта архитекторы должны были построить дом с использованием имеющихся на прилегающей территории растительных материалов. Авторы из Practice Architecture уверены, что им удалось спроектировать здание, которое оставляет минимальный углеродный след.

Энергоэффективный дом Flat House dezeen.com

Двухэтажный Flat House стал первым прототипом дома, построенного из панелей, в состав которых входит конопля. В дальнейшем авторы проекта намерены распространить технологию для реализации более масштабных строительных проектов.

Энергоэффективный дом Flat House dezeen.com

"Использование конопли может привести к уменьшению доли материалов с большим углеродным следом, поскольку растение также расщепляет углерод по мере своего роста, что делает его углеродно-негативным. Дом отличается радикально низкими выбросами, что было достигнуто благодаря использованию преимущественно натуральных и местных материалов", – утверждают архитекторы.

Энергоэффективный дом Flat House dezeen.com

Дом состоит из деревянного каркаса, обшитого панелями, а его теплоизоляция была выполнена из конопли и извести. Он облицован гофрированными листами из конопляных волокон и сахарной смолы.

Энергоэффективный дом Flat House dezeen.com

Все исходное сырье для них было выращено на том же участке. Здание было собрано всего за 2 дня, облицовочные листы и модульные панели производились на соседней фабрике.

Энергоэффективный дом Flat House dezeen.com

Отличительными особенностями интерьера здания стали просторные помещения, деревянная отделка стен и пола, наличие хорошей циркуляции воздуха и естественного освещения за счет множества окон.

Энергоэффективный дом Flat House dezeen.com

Ранее OBOZREVATEL писал, что на территории Уэльса в Великобритании компания Sero Homes построит район из 35 малоэтажных жилых зданий. "Зеленые" дома будут вырабатывать больше энергии, чем они потребляют.

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