Розвиток "зеленої" енергетики став причиною появи гігантських сховищ енергії

До 2024 року світовий обсяг сховищ накопичення енергії зросте в кілька разів і досягне 15 ГВт. Їх популярність стрімко зростає через збільшення кількості об'єктів "зеленої" енергетики.

Про це йдеться в доповіді консалтингової компанії Wood Mackenzie. Аналітики підкреслюють, що в 2019 році було встановлено всього 4 ГВт систем для накопичення енергії.

Ілюстрація singularityhub.com

"У новому десятилітті індустрія накопичення енергії з нишевої галузі перетвориться на великого гравця енергетичного ринку, який знаходиться в центрі глобального енергетичного переходу. Якщо більшість проектів, які побудували за останні роки, були допоміжними, то останнім часом економічні умови дозволяють реалізовувати проекти з більш тривалими термінами зберігання, причому все частіше з'являються проекти, в яких розробники поєднують великі сонячні електростанції з батареями", – йдеться в повідомленні.

Також автори зазначають, що з середини минулого десятиліття вартість систем накопичення енергії знижувалася двозначними темпами, однак зараз падіння цін сповільнилося. На розвиток індустрії також вплинув зростаючий інтерес з боку нафтогазових компаній.

При цьому поки не цілком ясно, чи зможе пропозицію повністю задовольнити зростаючий попит, особливо в умовах "прискореного енергетичного переходу". У той же час існує значний потенціал для зростання завдяки програмам вторинного використання та переробки акумуляторів, які з'являться в промислових масштабах протягом наступних 5-10 років, відзначають аналітики.

Раніше OBOZREVATEL писав, як в Європі почали використовувати кріотехнології для систем зберігання енергії.

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