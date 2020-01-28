Повірив навіть Білл Гейтс: у США вчені пообіцяли знизити ціну батарей в сотні разів

Американський стартап Form Energy разом з Міністерством енергетики США розробляє батарею, яка зможе тримати заряд "десятки годин" і буде істотно дешевша за літій-іонні аналоги.

Про це повідомляє Business Insider. За даними вчених, одним із прототипів майбутнього акумулятора є "водно-сірчана проточна батарея".

businessinsider.com

Новини Вчені з IBM створили акумулятор на основі матеріалів із морської води

"На відміну від смартфонів або електромобілів, сховища енергії не обмежені в просторі і не зобов'язані бути занадто місткими на одиницю ваги або обсягу, їх головним критерієм є ціна", – стверджує глава стартапу Матео Джарамільо, який сім років пропрацював в Tesla. Після відходу з компанії він зайнявся створенням акумуляторів, придатних для сонячних або вітрових станцій.

Незважаючи на переваги літій-іонних батарей (місткість, легкість, довговічність), вони не підходять для зберігання енергії в промислових масштабах через свою цінe. Для того, щоб вирішити цю проблему, керівництво Form Energy обіцяє створити батареї, які будуть "в 50 або 100 разів дешевші за літій-іонні".

Обіцянкам вчених повірили інвестори – сукупний розмір інвестицій в стартап склав близько $110 млн. У числі спонсорів проекту також виявилися венчурна компанія Білла Гейтса Breakthrough Energy Ventures, європейський енергетичний гігант Eni і саудівська нафтова компанія Saudi Aramco.

На думку експертів, щоб нова батарея виявилася економічно вигідною, вона повинна тримати заряд близько 100 годин при ціні близько $5 за кВт/год. При цьому сучасні літій-іонні акумулятори обходяться в сотні доларів за кВт/год, відзначає видання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що дослідники з США створили новий тип літій-іонних акумуляторів, які дозволять заряджати електромобілі за 10 і менше хвилин.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!