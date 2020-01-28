Поверил даже Билл Гейтс: в США ученые пообещали снизить цену батарей в сотни раз

Американский стартап Form Energy вместе с Министерством энергетики США разрабатывает батарею, которая сможет держать заряд "десятки часов" и будет существенно дешевле литий-ионных аналогов.

Об этом сообщает Business Insider. По данным ученых, одним из прототипов будущего аккумулятора является "водно-серная проточная батарея".

businessinsider.com

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"В отличие от смартфонов или электромобилей, хранилища энергии не ограничены в пространстве и не обязаны быть слишком вместительными на единицу веса или объема, их главным критерием является цена", – утверждает глава стартапа Матео Джарамильо, который семь лет проработал в Tesla. После ухода из компании он занялся созданием аккумуляторов, пригодных для солнечных или ветровых станций.

Несмотря на преимущества литий-ионных батарей (вместительность, легкость, долговечность), они не подходят для хранения энергии в промышленных масштабах из-за своей цены. Для того, чтобы решить эту проблему, руководство Form Energy обещает создать батареи, которые будут "в 50 или 100 раз дешевле? чем литий-ионные".

Обещаниям ученых поверили инвесторы – совокупный размер инвестиций в стартап составил порядка $110 млн. В числе спонсоров проекта также оказались венчурная компания Билла Гейтса Breakthrough Energy Ventures, европейский энергетический гигант Eni и саудовская нефтяная компания Saudi Aramco.

По мнению экспертов, чтобы новая батарея оказалась экономически выгодной, она должна держать заряд порядка 100 часов при цене около $5 за кВт/ч. При этом современные литий-ионные аккумуляторы обходятся в сотни долларов за кВт/ч, отмечает издание.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что исследователи из США создали новый тип литий-ионных аккумуляторов, которые позволят заряжать электромобили за 10 и менее минут.

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