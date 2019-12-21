Будівля в стилі Tesla Cybertruck: дизайнери показали зухвалий проєкт

Студія дизайну Lars Buro в США показала концепцію гаража Cybunker, створеного в стилі електричного пікапа Tesla Cybertruck.

Відповідні фотографії розміщено на сайті студії. Автори проєкту також пропонують оснастити дах будівлі сонячними панелями.

Концепт гаража для Tesla Cybertruck larsburo.com/cybunker

Дизайнери пропонують використовувати простір площею 167 квадратних метрів для високотехнологічного гаража або господарської будівлі. Всередині приміщення також передбачається розмістити житлову зону.

Концепт гаража для Tesla Cybertruck larsburo.com/cybunker

Концепт гаража для Tesla Cybertruck larsburo.com/cybunker

Згідно з планом, дах гаража буде вкрито сонячними панелями і спеціальними механізмами, які дозволять підіймати його над площиною будівлі. Стулку дверей гаража водночас хочуть оснастити відкидним механізмом.

Концепт гаража для Tesla Cybertruck larsburo.com/cybunker

Концепт гаража для Tesla Cybertruck larsburo.com/cybunker

Концепт гаража для Tesla Cybertruck larsburo.com/cybunker

"Для більш екстремальних або агресивних територій гараж можна обладнати повітряним шлюзом, що створює безпечний перехід між зовнішнім і внутрішнім простором. Незважаючи на максимальний захист, будівля має панорамні бічні вікна з броньованого скла, і вікна на даху, що дозволяють додатковому сонячному світлу проникати всередину гаража", – зазначають творці концепту.

Наразі проєкт Cybunker перебуває на стадії розробки. Lars Buro планує розкрити його деталі на початку 2020 року.

Концепт гаража для Tesla Cybertruck larsburo.com/cybunker

Концепт гаража для Tesla Cybertruck larsburo.com/cybunker

Концепт гаража для Tesla Cybertruck larsburo.com/cybunker

Концепт гаража для Tesla Cybertruck larsburo.com/cybunker

Раніше OBOZREVATEL розповідав про рішення поліції Дубая оновити свій автопарк завдяки покупці Tesla Cybertruck.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!