Будівля в стилі Tesla Cybertruck: дизайнери показали зухвалий проєкт

Студія дизайну Lars Buro в США показала концепцію гаража Cybunker, створеного в стилі електричного пікапа Tesla Cybertruck.
Відповідні фотографії розміщено на сайті студії. Автори проєкту також пропонують оснастити дах будівлі сонячними панелями.
Концепт гаража для Tesla Cybertruck
larsburo.com/cybunker
Дизайнери пропонують використовувати простір площею 167 квадратних метрів для високотехнологічного гаража або господарської будівлі. Всередині приміщення також передбачається розмістити житлову зону.
Концепт гаража для Tesla Cybertruck
larsburo.com/cybunker
Концепт гаража для Tesla Cybertruck
larsburo.com/cybunker
Згідно з планом, дах гаража буде вкрито сонячними панелями і спеціальними механізмами, які дозволять підіймати його над площиною будівлі. Стулку дверей гаража водночас хочуть оснастити відкидним механізмом.
Концепт гаража для Tesla Cybertruck
larsburo.com/cybunker
Концепт гаража для Tesla Cybertruck
larsburo.com/cybunker
Концепт гаража для Tesla Cybertruck
larsburo.com/cybunker
"Для більш екстремальних або агресивних територій гараж можна обладнати повітряним шлюзом, що створює безпечний перехід між зовнішнім і внутрішнім простором. Незважаючи на максимальний захист, будівля має панорамні бічні вікна з броньованого скла, і вікна на даху, що дозволяють додатковому сонячному світлу проникати всередину гаража", – зазначають творці концепту.
Наразі проєкт Cybunker перебуває на стадії розробки. Lars Buro планує розкрити його деталі на початку 2020 року.
Концепт гаража для Tesla Cybertruck
larsburo.com/cybunker
Концепт гаража для Tesla Cybertruck
larsburo.com/cybunker
Концепт гаража для Tesla Cybertruck
larsburo.com/cybunker
Концепт гаража для Tesla Cybertruck
larsburo.com/cybunker
Раніше OBOZREVATEL розповідав про рішення поліції Дубая оновити свій автопарк завдяки покупці Tesla Cybertruck.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Електротранспорт" на сайті "OBOZREVATEL".