Ґрета Тунберґ отримала незвичайну версію Нобелівської премії

Екологічна активістка Ґрета Тунберґ у Швеції отримала премію "За доцільне життєзабезпечення". Її присуджують за внесок у врегулювання криз та відродження цінностей.

Про це повідомляє Life. Характерно, що отриману грошову суму можна витратити тільки на громадські потреби.

Ґрета Тунберґ instagram.com/p/B5qXl9VpBfP

Активістка не змогла особисто бути присутньою на урочистій церемонії, оскільки в цей час перебувала в Мадриді на конференції ООН про зміну клімату. За Ґрету нагороду забрали її соратники по руху Fridays for Future ( "П'ятниці заради майбутнього", або "Шкільний страйк за клімат"), який заснувала Тунберґ.

Дівчину нагородили за "політичні вимоги, які надихають і зростають, щодо невідкладних кліматичних заходів". Сума премії склала один мільйон крон ($105 тис.), однак її відмінною рисою є те, що грошову суму можна витратити тільки на громадські потреби.

Премію також називають доповненням до Нобелівської, тому що вона покриває ті сфери, які та не охоплює, зауважує видання. Сама дівчина під час відеозвернення подякувала за нагороду і зазначила, що це досягнення є суспільним визнанням молодіжного кліматичного руху.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Ґрета Тунберґ відмовилася від престижної премії Північної Ради в розмірі $ 50 тис.

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