Історія нас розсудить: Ді Капріо зустрівся із Гретою Тунберг для відвертої бесіди

Американський актор Леонардо ді Капріо зустрівся зі шведською 16-річною екоактивісткою Гретою Тунберг під час її туру по США.

Про цю зустріч він написав у своєму Instagram. Актор зазначив, що для нього було честю провести час із дівчинкою.

Леонардо ді Капріо і Грета Тунберг instagram.com/leonardodicaprio

"В історії людства було кілька випадків, коли у критичні моменти історії до одного голосу приєднувалися мільйони – але Грета Тунберг стала лідером нашого часу. Історія засудить нас за те, що ми робимо сьогодні", – наголосив актор.

За його словами, в майбутньому стане зрозуміло, в якому стані сучасна людина передасть планету майбутнім поколінням. Планету, яку ми приймаємо як належне, зазначив Ді Капріо.

"Я сподіваюся, що послання Грети є тривожним сигналом для світових лідерів у всьому світі, і що час бездіяльності минув. Саме через Грету та інших молодих активістів я з оптимізмом дивлюся у майбутнє. Для мене було честю провести час із Гретою", – резюмував актор.

Зазначимо, що раніше Ді Капріо пожертвував $5 млн активістам, які борються з пожежами тропічних лісів Амазонки через свій екологічний фонд, "Земний Альянс". При цьому Тунберг нещодавно відмовилася від престижної фінансової премії Північної Ради, заявивши, що "рух за клімат не потребує додаткових нагород".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як німецький депутат Європарламенту Йорг Мойтен закликав Європейську комісію зайнятися питанням фінансування екоактивістів у Європі – він підозрює, що в організації кліматичних рухів може бути замішана Росія.

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