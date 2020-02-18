В Італії школярів змусять займатися проблемами глобального потепління

Уряд Італії з осені 2020 року введе в державних школах обов'язкове вивчення проблем зміни клімату.

Про це пише Positive News. Видання зазначає, що Італія стала першою країною в світі, яка ініціює подібну програму. За задумом влади, подібні заходи зроблять країну лідером в області екологічної освіти.

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Згідно з директивою Міністерства освіти, щорічно школярі повинні будуть приділяти 33 години для вивчення питань, пов'язаних зі зміною клімату. Керівництво профільного відомства зазначає, що це дозволить "підготувати громадян Італії до надзвичайних ситуацій в області клімату". Крім того, проблеми сталого розвитку будуть обговорюватися в рамках класичних дисциплін – математики, фізики, географії і т.д.

"При викладанні цих традиційних предметів буде приділятися більше уваги змінам клімату. Проблеми сталого розвитку і клімату повинні стати центром освітньої моделі. Італійська система навчання повинна поставити навколишнє середовище і суспільство на перше місце", – пояснили в міністерстві.

Для того, щоб створити унікальну програму, уряд запросив вчених і профільних експертів. Вони допоможуть міністерству переглянути існуючу навчальну програму і скорегувати її, зазначає CNN.

OBOZREVATEL нагадує, що вчені розцінюють зміну клімату як загрозу для існування людської цивілізації. Станом на жовтень 2019 року середня світова температура вже була на 1,1 градуси вище, ніж в доіндустріальну епоху в кінці 18 століття.

Експерти застерігають, що глобальне потепління призведе до збільшення числа природних катаклізмів і посилення інтенсивності стихійних лих – від повеней до посухи.

У січні 2020 року Кабінет міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з подолання наслідків зміни клімату.

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