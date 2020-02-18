В Италии школьников заставят заниматься проблемами глобального потепления

Правительство Италии с осени 2020 года введет в государственных школах обязательное изучение проблем изменения климата.

Об этом пишет Positive News. Издание отмечает, что Италия стала первой страной в мире, которая инициирует подобную программу. По задумке властей, подобные меры сделают страну лидером в области экологического образования.

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Согласно директиве Министерства образования, ежегодно школьники должны будут уделять 33 часа для изучения вопросов, связанных с изменением климата. Руководство профильного ведомства отмечает, что это позволит "подготовить граждан Италии к чрезвычайным ситуациям в области климата". Кроме того, проблемы устойчивого развития будут обсуждаться в рамках классических дисциплин – математики, физики, географии и т.д.

"При преподавании этих традиционных предметов будет уделяться больше внимания изменению климата. Проблемы устойчивого развития и климата должны стать центром образовательной модели. Итальянская система обучения должна поставить окружающую среду и общество на первое место", – пояснили в министерстве.

Для того, чтобы создать уникальную программу, правительство пригласило ученых и профильных экспертов. Они помогут министерству пересмотреть существующую учебную программу и скорректировать ее, отмечает CNN.

OBOZREVATEL напоминает, что ученые расценивают изменение климата как угрозу для существования человеческой цивилизации. По состоянию на октябрь 2019 года средняя мировая температура уже была на 1,1 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху в конце 18 века.

Эксперты предостерегают, что глобальное потепление приведет к увеличению числа природных катаклизмов и усилению интенсивности стихийных бедствий – от наводнений до засухи.

В январе 2020 года Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по преодолению последствий изменения климата, которую возглавил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

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