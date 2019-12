Вирішила схитрувати? Ґрета Тунберґ втрапила у скандал після поїздки салоном першого класу

Екоактивістка Ґрета Тунберґ заявила, що в Німеччині через брак місць їхала на підлозі переповненого потяга. Згодом компанія Deutsche Bahn спростувала її слова.

Суперечка між 16-річною активісткою зі Швеції та представниками німецької залізниці Deutsche Bahn відбулася у Twitter. Ситуація викликала широкий громадський резонанс і масу коментарів із боку користувачів соціальних мереж.

У суботу, 14 грудня, Тунберґ написала про те, як подорожує по Німеччині "в переповнених потягах". Водночас активістка показала фото, на якому вона в оточенні купи речей сидить на підлозі коридору транспортного засобу. "Нарешті я їду додому!" – зазначила вона.

Повідомлення активістки, яка поверталася з Мадрида додому до Швеції з конференції ООН з проблем зміни клімату, викликало суспільний резонанс. Люди висловлювали слова підтримки активістці, яка принципово подорожує потягами, оскільки засуджує шкоду, яку літаки завдають атмосфері.

Згодом під її повідомленням з'явився офіційний коментар від перевізника, компанії Deutsche Bahn. Спершу пресслужба опублікувала пост із вибаченнями перед Тунберґ, побажавши їй безпечного шляху, але потім видалила допис, зауважують ЗМІ.

У новому записі представники транспортного концерну подякували Ґреті за боротьбу зі зміною клімату і між іншим зазначили, що того дня дівчина їхала потягом першого класу, тому не могла сидіти на підлозі під час подорожі на швидкісному поїзді.

Також перевізник нагадав, що того дня активістка користувалася поїздом ICE 74, потреби якого повністю забезпечуються завдяки відновлюваній енергетиці.

"Люба Ґрето. Спасибі, що підтримали нас, залізничників, в боротьбі зі зміною клімату! Ми були раді, що ви подорожували з нами в суботу на ICE 74. Було б ще приємніше, якби ви також повідомили про те, як доброзичливо і компетентно вас обслуговувала наша команда на вашому місці в першому класі", – додали у Deutsche Bahn.

Це повідомлення викликало масу критичних коментарів. Зокрема, один із користувачів зазначив, що "піарники Тунберґ маніпулюють громадською свідомістю" і нагадав, як дівчина пливла до США з Європи на приватній яхті "вартістю 15 мільйонів доларів". Через деякий час Тунберґ пояснила, що її не так зрозуміли: за словами активістки, вона подорожувала декількома потягами. В одному вона сиділа на підлозі, після чого вже в іншому їхала першим класом, уточнила дівчина.

"Тому ми сиділи на підлозі в двох різних поїздах. Після Ґеттінґена в мене було місце. Звісно, це не проблема, і я ніколи не стверджувала зворотного", – написала вона.

Our train from Basel was taken out of traffic. So we sat on the floor on 2 different trains. After Göttingen I got a seat.This is no problem of course and I never said it was. Overcrowded trains is a great sign because it means the demand for train travel is high!