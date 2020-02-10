Озвучено спеціальний тариф на електроенергію зі сміття в Казахстані

У Казахстані тариф на електроенергію зі сміття складе близько 25 євроцентів за 1 кВт/год.

Інвесторів в будівництво сміттєспалювальних заводів в Казахстані залучать гарантованим постачанням твердих побутових відходів (ТПВ), а також високими тарифами на електроенергію, яку вони створюватимуть, з гарантованою її купівлею за прикладом відновлюваних джерел енергії. Такі плани було озвучено 3 лютого на презентації проекту Екологічного кодексу (ЕК) і відповідних поправок в законодавство в мажилісі парламенту, передає "Курсив".

Сміттєвий полігон в Казахстані static.mk.ru

За словами міністра екології, геології та природних ресурсів Магзума Мірзагаліева, в даний час на 3,5 тис. оолігонах країни накопичено понад 120 млн тонн ТПВ, щорічно утворюється понад п'ять мільйонів тонн. З 2016 року спостерігається зростання переробки ТПВ з 2,5% до 14%, однак зрозуміло, що цього мало.

З метою скорочення обсягів утворених ТПВ пропонується впровадження механізму waste to energy, що передбачає спалювання відходів з подальшим отриманням електроенергії і тепла та передачею в мережу по аналогії з поновлюваними джерелами енергії.

За його словами, даний механізм добре себе зарекомендував в Європі, де працює близько 150 сміттєспалювальних заводів. Міністр зазначив, що спалювання сміття в Казахстані дозволить скоротити обсяги відходів до 30% до 2025 року і залучити приватні інвестиції.

Разом з тим, повідомив Мірзагаліев, висловлюються побоювання щодо впровадження механізму waste to energy, пов'язані з можливим утворенням викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, утворених при недостатньому оснащенні заводів газоочисткою. У зв'язку з цим планується впровадження в Казахстані жорстких обмежень щодо дотримання вимог до викидів, аналогічним європейським директивам.

Міністр зазначив, що в даний час в Казахстані немає переробки сміття.

"У нас є сортування сміття, десь краще, десь гірше, але переробки сміття у нас немає взагалі на сьогоднішній день. Інвестор не йде, тому що дуже низькі тарифи. Сьогодні в середньому тариф на вивезення мусорa – 200 тенге (близько 13 грн) з населення. При цьому, наприклад, по місту Алмати, в якому ви знаєте, не менше двох мільйонів живе, платять (за вивезення сміття) всього близько 580 тис. чоловік", – сказав він.

На його думку, щоб залучити інвесторів в сектор, необхідно підвищити тарифи в багато разів, з 200 до 1,5-2 тис. тенге (близько 100-130 грн), що є непідйомним для населення.

"Тобто з проблеми низьких тарифів потім випливає питання того, що інвестори ніколи не прийдуть. Об'єктивно підняти тарифи в рази, в десятки разів неможливо. Тому пропонується такий механізм (залучити інвесторів в створення сміттєспалювальних заводів)", – сказав Мірзагаліев.

У свою чергу представник департаменту розвитку електроенергетики міністерства енергетики Міржан Сасретов назвав депутатам тариф на електроенергію, яка буде вироблятися за рахунок спалювання сміття і поставлятися в загальну мережу за прикладом ВДЕ.

"За спалювання сміття тариф дорівнюватиме 102 тенге (25 євроцентів) за 1 кВт/год на сміттєвих заводах і в даний час хочуть застосувати механізм оплати як поновлюваних джерел енергії", – сказав він.

Нагадаємо, що Україна має схожу ситуацію з переробкою ТПВ. Щорічно Україна генерує 14 млн тонн побутових відходів. 5,6% ТПВ йдуть на переробку, 1,4% на спалювання, інші 93% їдуть на звалища і полігони. За приблизними розрахунками в країні налічується 40 тисяч полігонів і звалищ, 33 тисячі з яких є несанкціонованими.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Литві почалися випробування на Каунаській когенераційній електростанції, яка буде виробляти електроенергію з відходів і сміття.

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