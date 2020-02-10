Озвучен специальный тариф на электроэнергию из мусора в Казахстане

В Казахстане тариф на электроэнергию из мусора составит около 25 евроцентов за 1 кВт/ч.

Инвесторов в строительство мусоросжигательных заводов в Казахстане привлекут гарантированной поставкой твердых бытовых отходов (ТБО), а также высокими тарифами на вырабатываемую ими электроэнергию с гарантированной ее покупкой по примеру возобновляемых источников энергии. Такие планы были озвучены 3 февраля на презентации проекта Экологического кодекса (ЭК) и соответствующих поправок в законодательство в мажилисе парламента, передает "Курсив".

Мусорный полигон в Казахстане static.mk.ru

По словам министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева, в настоящее время на 3,5 тыс. полигонах страны накоплено более 120 млн тонн ТБО, ежегодно образуется свыше пяти миллионов тонн. С 2016 года наблюдается рост переработки ТБО с 2,5% до 14%, однако понятно, что этого мало.

С целью сокращения объемов образованных ТБО предлагается внедрение механизма waste to energy, предусматривающего сжигание отходов с последующим получением электроэнергии и тепла и передачей в сеть по аналогии с возобновляемыми источниками энергии.

По его словам, данный механизм хорошо себя зарекомендовал в Европе, где работает около 150 мусоросжигательных заводов. Министр отметил, что сжигание скопившегося в Казахстане мусора позволит сократить объемы отходов до 30% к 2025 году и привлечь частные инвестиции.

Вместе с тем, сообщил Мирзагалиев, высказываются опасения касательно внедрения механизма waste to energy, связанные с возможным образованием выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, образуемых при недостаточном оснащении заводов газоочисткой. В этой связи планируется внедрение в Казахстане жестких ограничений по соблюдению требований к выбросам, аналогичным европейским директивам.

Министр отметил, что в настоящее время в Казахстане нет мусоропереработки.

"У нас есть мусоросортировка, где-то лучше, где хуже, но мусоропереработки у нас нет вообще на сегодняшний день. Инвестор не идет, потому что очень низкие тарифы. Сегодня в среднем тариф на вывоз мусорa – 200 тенге (около 13 грн) с населения. При этом, например, по городу Алматы, в котором вы знаете, не менее двух миллионов живет, платят (за вывоз мусора) всего около 580 тыс. человек", – сказал он.

По его мнению, чтобы привлечь инвесторов в сектор, необходимо повысить тарифы во много раз, с 200 до 1,5-2 тыс. тенге (порядка 100-130 грн), что является неподъемным для населения.

"То есть из проблемы низких тарифов потом вытекает вопрос того, что инвесторы никогда не придут. Объективно поднять тарифы в разы, в десятки раз невозможно. Поэтому предлагается такой механизм (привлечь инвесторов в создание мусоросжигательных заводов)", – сказал Мирзагалиев.

В свою очередь представитель департамента развития электроэнергетики министерства энергетики Миржан Сасретов назвал депутатам тариф на электроэнергию, которая будет вырабатываться за счет сжигания мусора и поставляться в общую сеть по примеру ВИЭ.

"По сжиганию мусора тариф будет равен 102 тенге (25 евроцентов) за 1 кВт/ч на мусорных заводах и в данное время хотят применить механизм оплаты как возобновляемых источников энергии", – сказал он.

Напомним, что Украина имеет схожую ситуацию с переработкой ТБО. Ежегодно Украина генерирует 14 млн тонн бытовых отходов. 5,6% ТБО отравляются на переработку, 1,4% на сжигание, остальные 93% едут на свалки и полигоны. По приблизительным расчетам в стране насчитывается 40 тысяч полигонов и свалок, 33 тысячи из которых являются несанкционированными.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Литве начались испытания на Каунасской когенерационной электростанции, которая будет производить электроэнергию из отходов и мусора.

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