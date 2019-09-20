Головна Новини
20 вересня • оновлено в 17:30
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Зелена енергія та новини екології

Знайшлося основне джерело отруєння повітря у Києві: подробиці розслідування

1.4т Читати матеріал російською

Вихлопні гази автомобілів є основним джерелом забруднення повітря у Києві.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. Ми вивчили екологічну ситуацію у столиці та зібрали рекомендації експертів.

Знайшлося основне джерело отруєння повітря у Києві: подробиці розслідування

Новини
Київ задихається від смогу: еколог назвав причину пожежі на торфовищах

За твердженнями екологів, близько 80% шкідливих викидів у атмосферу столиці припадає на приватний і промисловий автотранспорт – за рік вулицями Києва проїздить понад 350 тисяч вантажівок, які щедро "насичують" атмосферу отруйними газами.

На тлі збільшення кількості вантажних перевезень і особистих авто стрімко зростає рівень легеневих і серцевих захворювань, проте досвід розвинених країн засвідчує, що проблему можна вирішити.

На думку експертів, існують заходи, які здатні істотно знизити рівень шкідливих викидів та підвищити якість і тривалість життя киян:

  1. Контроль рівня забруднення повітря на головних магістралях;

  2. Перевірка технічного стану автомобілів;

  3. Відмова від використання старих машин і пільги на купівлю нових, з акцентом на електротранспорт;

  4. Контроль якості палива на вміст небезпечних домішок і розвиток мережі електрозаправок;

  5. Розвиток громадського транспорту, зокрема тролейбусів, трамваїв, міської електрички, а також будівництво нових гілок метро;

  6. Оптимізація щільності житлової забудови;

  7. Обмеження перебування легкових автомашин у центрі;

  8. Радикальне озеленення міста і доріг.

Новини
Новообрана Верховна Рада: якої реформи чекають екологи від депутатів

Аналітики впевнені, що комплексний підхід до вирішення проблеми допоможе в найстисліші терміни нормалізувати ситуацію на вулицях столиці.

При цьому варто зазначити, що днями мерія Києва заборонила в'їзд великогабаритного транспорту до міста по дорогах, що ведуть із Борисполя, із 7 до 10 ранку. Обмеження діятиме на постійній основі і покликане зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря, та розвантажити дороги.

Також радимо прочитати хронологію екологічного лиха, щоб дізнатися, чому Київ задихається у диму.

Продовження читайте на сайті OBOZREVATEL. Ми будемо висвітлювати цю тему і тримати вас у курсі подій.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Екологія в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Екологія в Києві
Місце
Україна Київ
Теги
екологічна катастрофа Екологія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel