Знайшлося основне джерело отруєння повітря у Києві: подробиці розслідування

Вихлопні гази автомобілів є основним джерелом забруднення повітря у Києві.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. Ми вивчили екологічну ситуацію у столиці та зібрали рекомендації експертів.

За твердженнями екологів, близько 80% шкідливих викидів у атмосферу столиці припадає на приватний і промисловий автотранспорт – за рік вулицями Києва проїздить понад 350 тисяч вантажівок, які щедро "насичують" атмосферу отруйними газами.

На тлі збільшення кількості вантажних перевезень і особистих авто стрімко зростає рівень легеневих і серцевих захворювань, проте досвід розвинених країн засвідчує, що проблему можна вирішити.

На думку експертів, існують заходи, які здатні істотно знизити рівень шкідливих викидів та підвищити якість і тривалість життя киян:

Контроль рівня забруднення повітря на головних магістралях; Перевірка технічного стану автомобілів; Відмова від використання старих машин і пільги на купівлю нових, з акцентом на електротранспорт; Контроль якості палива на вміст небезпечних домішок і розвиток мережі електрозаправок; Розвиток громадського транспорту, зокрема тролейбусів, трамваїв, міської електрички, а також будівництво нових гілок метро; Оптимізація щільності житлової забудови; Обмеження перебування легкових автомашин у центрі; Радикальне озеленення міста і доріг.

Аналітики впевнені, що комплексний підхід до вирішення проблеми допоможе в найстисліші терміни нормалізувати ситуацію на вулицях столиці.

При цьому варто зазначити, що днями мерія Києва заборонила в'їзд великогабаритного транспорту до міста по дорогах, що ведуть із Борисполя, із 7 до 10 ранку. Обмеження діятиме на постійній основі і покликане зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря, та розвантажити дороги.

Також радимо прочитати хронологію екологічного лиха, щоб дізнатися, чому Київ задихається у диму.

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