Знайшлося основне джерело отруєння повітря у Києві: подробиці розслідування

Вихлопні гази автомобілів є основним джерелом забруднення повітря у Києві.
Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. Ми вивчили екологічну ситуацію у столиці та зібрали рекомендації експертів.
За твердженнями екологів, близько 80% шкідливих викидів у атмосферу столиці припадає на приватний і промисловий автотранспорт – за рік вулицями Києва проїздить понад 350 тисяч вантажівок, які щедро "насичують" атмосферу отруйними газами.
На тлі збільшення кількості вантажних перевезень і особистих авто стрімко зростає рівень легеневих і серцевих захворювань, проте досвід розвинених країн засвідчує, що проблему можна вирішити.
На думку експертів, існують заходи, які здатні істотно знизити рівень шкідливих викидів та підвищити якість і тривалість життя киян:
Контроль рівня забруднення повітря на головних магістралях;
Перевірка технічного стану автомобілів;
Відмова від використання старих машин і пільги на купівлю нових, з акцентом на електротранспорт;
Контроль якості палива на вміст небезпечних домішок і розвиток мережі електрозаправок;
Розвиток громадського транспорту, зокрема тролейбусів, трамваїв, міської електрички, а також будівництво нових гілок метро;
Оптимізація щільності житлової забудови;
Обмеження перебування легкових автомашин у центрі;
Радикальне озеленення міста і доріг.
Аналітики впевнені, що комплексний підхід до вирішення проблеми допоможе в найстисліші терміни нормалізувати ситуацію на вулицях столиці.
При цьому варто зазначити, що днями мерія Києва заборонила в'їзд великогабаритного транспорту до міста по дорогах, що ведуть із Борисполя, із 7 до 10 ранку. Обмеження діятиме на постійній основі і покликане зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря, та розвантажити дороги.
Також радимо прочитати хронологію екологічного лиха, щоб дізнатися, чому Київ задихається у диму.
Продовження читайте на сайті OBOZREVATEL. Ми будемо висвітлювати цю тему і тримати вас у курсі подій.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Екологія в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".